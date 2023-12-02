「和平沿街叫賣」 侯友宜：賴清德是國安危機最大引戰者
2024大選白熱化，藍綠就國安及兩岸議題激烈攻防，民進黨總統參選人賴清德指國民黨總統參選人侯友宜主張陸生來台就業是走回依賴中國老路；侯友宜昨火力全開，砲轟「賴清德就是造成國安危機的最大引戰者」，強調和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的。民進黨發言人張志豪反批，侯友宜和其副手趙少康製造戰爭恐懼。
侯友宜、趙少康近日屢攻賴清德不放棄台獨黨綱。美國「外交事務」期刊也刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三位美中關係重量級學者的聯名文章，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。
侯友宜表示，如果真讓賴清德當選，台灣面臨戰爭就完蛋了，讓台灣面臨國安危機的是賴而非他，他這輩子用行動展現保護台灣，在槍林彈雨中用生命保護台人生命。
侯友宜強調，戰爭不可有萬一，和平才是最重要的保障，和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的，他質疑，民進黨真的想保護台灣嗎，要賭戰爭不會發生嗎？民進黨有誠意，就把台獨黨綱拿掉，展現態度。
民進黨發言人張志豪說，侯康二人除造謠戰爭恐懼，一再用反台獨話術及台獨黨綱等假議題，企圖混淆視聽，這些沒有事實根據的言論不攻自破，終被看破手腳。
侯辦表示，民進黨稱賴清德堅守國家主權始終如一，沒有立場反覆，但檢視賴過去對國家主權的立場，可為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」牌子，以「台獨金孫」之姿平步青雲當選立委、台南市長，更曾在議會中連喊三次「我主張台灣獨立」，2017年時為爭取行政院長，大轉彎提出「親中愛台」，上任後又自稱「務實的台獨工作者」。
侯辦指出，賴清德2019年初在民進黨總統初選挑戰蔡英文總統，欲淡化台獨形象，賴聲稱當選不會宣布台獨，要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，拋開其忠貞支持者；賴在今年確定為總統參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。
侯辦質疑，葛來儀等三學者呼籲賴清德拿出具體行動，讓維持現狀的承諾更具「可信度」，就是因為賴從過去到現在，為了政治紅利而不斷轉變立場，毫無任何政治誠信的政客，民進黨執政下，兩岸局勢已兵凶戰危，未來若繼續讓投機份子賴清德帶領台灣，危機恐將一觸即發。
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