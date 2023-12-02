「和平沿街叫賣」 侯友宜：賴清德是國安危機最大引戰者

國民黨總統參選人侯友宜。(記者季相儒／攝影)

2024大選白熱化，藍綠就國安及兩岸議題激烈攻防，民進黨 總統參選人賴清德 指國民黨總統參選人侯友宜 主張陸生來台就業是走回依賴中國老路；侯友宜昨火力全開，砲轟「賴清德就是造成國安危機的最大引戰者」，強調和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的。民進黨發言人張志豪反批，侯友宜和其副手趙少康製造戰爭恐懼。

侯友宜、趙少康近日屢攻賴清德不放棄台獨黨綱。美國「外交事務」期刊也刊出葛來儀、白潔曦與柯慶生三位美中關係重量級學者的聯名文章，呼籲賴清德若勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信。

侯友宜表示，如果真讓賴清德當選，台灣面臨戰爭就完蛋了，讓台灣面臨國安危機的是賴而非他，他這輩子用行動展現保護台灣，在槍林彈雨中用生命保護台人生命。

侯友宜強調，戰爭不可有萬一，和平才是最重要的保障，和平不能像一些政客沿街叫賣，戰爭更不能用賭注的，他質疑，民進黨真的想保護台灣嗎，要賭戰爭不會發生嗎？民進黨有誠意，就把台獨黨綱拿掉，展現態度。

民進黨發言人張志豪說，侯康二人除造謠戰爭恐懼，一再用反台獨話術及台獨黨綱等假議題，企圖混淆視聽，這些沒有事實根據的言論不攻自破，終被看破手腳。

侯辦表示，民進黨稱賴清德堅守國家主權始終如一，沒有立場反覆，但檢視賴過去對國家主權的立場，可為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」牌子，以「台獨金孫」之姿平步青雲當選立委、台南市長，更曾在議會中連喊三次「我主張台灣獨立」，2017年時為爭取行政院長，大轉彎提出「親中愛台」，上任後又自稱「務實的台獨工作者」。

侯辦指出，賴清德2019年初在民進黨總統初選挑戰蔡英文總統，欲淡化台獨形象，賴聲稱當選不會宣布台獨，要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，拋開其忠貞支持者；賴在今年確定為總統參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。