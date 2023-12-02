賴營：北京放棄武統台灣才是重點

民進黨總統參選人賴清德。(記者杜建重／攝影)

美國學者葛來儀等人投書認為，若民進黨 總統參選人賴清德當選，應考慮凍結台獨黨綱；賴清德競總總督導卓榮泰昨表示，這些報導同時提到希望北京放棄武統台灣才是重點，放棄武統台灣才是全世界最關心的事情。

卓榮泰表示，1999年台灣前途決議文已經清楚告訴台灣人民以及全世界，台灣是一個主權獨立的國家，國名叫做中華民國 ，這是現在唯一的態度、務實的態度，民進黨也願重申，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國。

對於國民黨總統參選人侯友宜認為台獨黨綱造成國安危機，卓榮泰表示，不論說了幾次，侯友宜就是不想聽，只想聽「戰鬥藍」的意見，「戰鬥藍」到底要對誰戰鬥？請侯友宜先問清楚。

卓榮泰指出，賴清德提出信賴台灣以及民主和平繁榮，一個和平、繁榮、發展經濟的地方，怎麼會有戰爭的可能性，台灣只是強化自我防衛的能力，加強國防自主，絕對不是引來戰爭的原因。

民進黨發言人張志豪說，反台獨一直是中共 多年來用來攻擊民進黨、打壓台灣的工具，在中共眼中，展現台灣的主權獨立是台獨，不願和中共一起推動統一也是台獨，甚至中華民國台灣存在本身，對中共來說都是一種台獨。國民黨為了自身的選舉利益，不斷隨中共起舞，砲口向內，配合中共傷害台灣的國家主權，令人失望。