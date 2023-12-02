新聞評論／出口製造連黑 賴清德也要怪民主？

民進黨總統參選人賴清德在勞動政見發表會上說明勞工政見。(本報資料照片)

民進黨 總統參選人賴清德 應勞團之邀受訪，被問到台灣「缺工」議題時，他把問題歸諸「民主社會」，說因為多元就業機會出現，致使有些場域找不到足夠勞工 。此話一出，各界譁然，不解「缺工是因為民主」的邏輯何在；也有網友譏稱，這就是典型的「賴式廢話」。賴清德當過立委、市長、閣揆，還是現任副總統，對於缺工問題見解如此淺薄滑稽，令人難以置信。

過去的總統選舉，候選人往往流於開支票、說願景；但當選後卻經常無法兌現，成為空談與硬拗。這次選舉，民眾更重視候選人對不同問題的解方，希望改變困境。在三名參選人中，賴清德的中央與地方資歷最為完整，聲勢也最高；但他分析現狀的眼光及回答問題的方式卻常常空洞而教條，有時則奇怪到難以理解。

例如，賴清德把缺工問題歸結到「民主社會」的自由多元，彷彿經濟結構及社會因素全然與此無關。可見，「低薪」、「少子化」的問題從未映入他的眼簾，遑論對整體教育及人才培育政策的思考。正如他先前被問到台灣如何擺脫「行人地獄」，他卻暢談台灣的民主自由發展，聲稱從擺脫專制獨裁走到今天多麼了不起，還畫出2050年人行道車禍「零死亡」的大願景。從頭到尾，他都未觸及「法治」和「文明」的因素，不認為車輛亂闖人行道必須用法規及教養來解決。這次選舉，賴清德贏得「賴式廢話」的封號，絕非倖得。

如果對缺工問題賴清德都只能顧左右而言他，那麼對於台灣更棘手的經濟問題，包括出口、製造、接單皆已連續一年多深陷衰退的困境，人們還能指望他提出有效的對策並加以改善嗎？

且看蔡政府近期公布的各項數字，經濟部發表的10月工業生產指數為年減2.23％，是連續17個月負成長。經濟部並預估，情況要到明年1月才有機會轉正，亦即難逃「連19黑」的命運；從去年6月衰退起，將一路慘澹到今年底。財政部公布的10月出口數字，則是年減4.5％，為「第13黑」。此外，經濟部公布的10月外銷接單為年減4.6％，是「連14黑」；國發會公布的景氣燈號也再出現「藍燈」，是最近1年「第11藍」。對於這些共同指向衰退的指標，賴清德難道還要用「民主社會」那套陳腔濫調來虛應故事嗎？

疫情解封已一年，但台灣出口貿易和生產製造都持續衰退，不知伊於胡底。這些問題，主要的責任是在蔡政府，而不是賴清德。但人們想知道的是：賴清德作為蔡政府的副元首，以及可能再度承接政權的人，他到底有沒有能力及藥方來治療台灣經濟的衰弱症？賴清德被稱為民進黨的「政治金童」，如果他對人民關注的經濟民生物價毫無感受，對缺工問題都只拿得出「民主社會」那一套「政治遁術」來迴避答覆，大家能指望他當選後帶領台灣重振繁榮嗎？

台灣的出口、製造、接單都連續十幾個月呈現衰退的黑數，經濟大勢如何，不容樂觀。今年各行各業年終獎金平均僅1.08個月，創10年新低，企業經營的艱辛，點滴在人們心頭。要問的是：蔡政府做了什麼？近年來，政府除了補貼，還是補貼，又拿出過什麼對策？在蔡總統力推的國防自主工業及綠能產業，「綠友友」們不斷搶食、分肥；但對於傳統產業，政府幾乎撒手不管，從未誘導企業轉型或調整薪資結構及擴大進用中壯年勞工，才會弄到衰退及缺工百病齊發。作為蔡英文的接棒者，賴清德只打算繼承衰退嗎？