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賴清德喊國會過半 韓國瑜批綠政治騙子比愛情騙子更可怕

台灣新聞組／台北2日電
韓國瑜批民進黨是政治騙子，拜託民眾支持國民黨提出的人選。(記者陳敬丰／攝影)
韓國瑜批民進黨是政治騙子，拜託民眾支持國民黨提出的人選。(記者陳敬丰／攝影)

立委選戰，藍綠力拚國會席次最大化，民進黨總統參選人賴清德連兩天為立委參選人站台，大酸國民黨不分區立委參選人韓國瑜過去擔任立委表現不好，呼籲支持者讓民進黨國會過半，力阻韓國瑜進立法院。韓國瑜昨晚表示，政治騙子比愛情騙子更可怕，民進黨就是政治騙子，拜託民眾要擦亮眼睛，要集中選票，支持國民黨提出的人選。

國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨不分區是有史以來最強的名單，民進黨只是派系分配、全力分贓。民眾黨總統參選人柯文哲昨也說，票投民進黨，就是讓民進黨團總召柯建銘當立法院長，新國會一定要三黨不過半，台灣才能有機會擺脫藍綠惡鬥的泥沼。

賴清德昨南下高屏輔選，呼籲「小英總統故鄉」屏東選民務必團結守住立委席次，他還酸有意爭取立院龍頭的韓國瑜，過去在立委任內表現差勁是「末段班」，做市長不久就被罷免，這種人要做院長還「差一崁」。

朱立倫昨出席高市黨部黨慶活動，對於賴清德喊出「阻止韓國瑜當選立法院長」的口號，朱表示，民眾的眼睛是雪亮的，民進黨八年做不好，想要騙選票是很難的，政黨輪替、國會過半已是全民期待，國民黨不分區是有史以來最強的名單，韓國瑜、柯志恩、謝龍介及最強的專業團隊都在名單內，民進黨只是派系分配、全力分贓，得到民眾的支持當然是有限的。

民眾黨不分區立委參選人黃國昌等人昨提出國會改革主張，黃國昌批評，藍綠都曾提出國會改革方案，但幾乎全都跳票，尤其是蔡總統2016年承諾國會改革政見，民進黨掌握國會過半席次，但蔡總統當初90%以上承諾都跳票，應道歉。

黃國昌表示，過去國會審查人事同意權空洞草率、橡皮圖章，例如前總統馬英九提名的大法官到國會通過審查僅21天，當時在野的民進黨批評審查只是過水，表態國會人事同意權要徹底改革，結果民進黨全面執政後，又提名新的大法官，從公布人選到立法院審查通過僅22天，民進黨掌權後變成護航、投票大隊。

民進黨 韓國瑜 國民黨

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