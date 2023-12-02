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學者評副總統參選人：藍綠加分 白有風險

記者程遠述／台北2日電
民眾黨副總統參選人吳欣盈（右）近日面對媒體態度強硬引發熱議，左為柯文哲。(中央社)
民眾黨副總統參選人吳欣盈（右）近日面對媒體態度強硬引發熱議，左為柯文哲。(中央社)

藍綠白副手參選人受關注，世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔昨舉美國大選為例分析表示，副手最重要的標準就是「互補」，但只靠「性別」和「年齡」搞「形象互補」，從美國經驗來看，挑錯人的風險很大。文化大學廣告系主任鈕則勳說，這次三黨副手都不一定是最佳選擇，但藍綠副手有加分。

游梓翔表示，以美國過去經驗看，總統與副手互補方式包括資深、辯才、做事型等「能力互補」，另還有性別、年齡和區域互補可做為更簡單的互補方式，但如只靠性別和年齡互補風險很大，例如美國總統拜登的副手賀錦麗，最強的也是性別互補，但拜登政敵攻擊拜登的一種方法，就是問「如果拜登有什麼事，你要這位當總統嗎？」

鈕則勳分析，這次三黨一開始都想找企業界的女性執行長來拓展中間票源，不過最後都沒找到，但目前看來蕭美琴、趙少康都能強化鞏固藍綠基本盤，加分效果不相伯仲，民進黨副總統參選人蕭美琴有外交、對美關係專業，幫賴清德降低處理台獨議題「疑賴論」質疑，國民黨副總統參選人趙少康善於強化議題火力，都有加分。

鈕則勳指出，相比之下，民眾黨副總統參選人吳欣盈像是柯文哲因人才圈小、時間緊「不得不」的選擇，除知名度及專業性比不上藍綠副手，近期吳欣盈反詰記者、不願正面講清楚國籍問題等，都與民主政治邏輯不同，也容易讓選民認為主觀、「公主」特質展現，這樣的狀況形成刻板印象後很難翻轉，可能會對柯文哲造成衝擊。

拜登 柯文哲 趙少康

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