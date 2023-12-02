綠猛攻傀儡 侯稱強強聯手 趙自比趙子龍

國民黨副總統參選人趙少康自比三國時代為劉備打天下的趙子龍。(記者季相儒／攝影)

總統大選戰場上，藍綠連日上演「傀儡說」大戰。民進黨 猛攻侯友宜 已成趙少康 傀儡，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨合體展現默契，侯友宜表示，對趙少康的能力非常有自信，有自信的人和有能力的人合作，強強聯手，變成「強強滾」，一定勝選，沒有能力、沒有信心的人才會踢來踢去，民進黨看到侯康合作要拚，這麼緊張做什麼，不要老是見縫插針。

趙少康自比是侯友宜的趙子龍，趙子龍是為劉備打天下，他替侯友宜打天下，為侯兩肋插刀，至死無悔無怨，當選後，侯友宜還是總統，他是備位，侯徵詢他的意見也只是徵詢，接不接受完全在總統。

民進黨發言人張志豪昨表示，侯友宜為了選總統，前期找朱立倫當保母，現在又找戰鬥藍保母，顯示國民黨始終將這場大選當作利益交換和權力分贓，無視基本的民主憲政體制下權責分工。

「民進黨一直炒作傀儡說，是不遵守憲法是不是？」趙少康說，他會說選副總統當成選總統，並不是說他要當總統，是他要拚命讓侯友宜勝選，賴清德不希望蕭美琴助選嗎，賴當然希望蕭幫忙選，蕭一下飛機就去幫忙站台，正副總統參選人本就要同心，賴是在怕什麼，怎麼嚇成這樣？

趙少康表示，蔡英文昔日把年金改革任務交給時任副總統的陳建仁，那就是陳建仁的事情，將來一定也是這樣子，侯友宜如果不交給他就沒事，如果交給他，他一定努力完成，他很了解分寸，不要來挑撥。侯友宜接著牽起趙少康的手，向在場媒體喊「我們兩個都往前衝。」

綠營人士則說，民進黨這回在自家造勢場合也喊出了「美德配」，是首見把副手簡稱放在前頭、總統參選人反倒放在後面的作法，如此凸顯蕭美琴作為副手搭檔，多少會擔心綠營猛打趙少康成為太過強勢副手搭檔的同時，也會有相當的反作用力回到民進黨身上。

民進黨副總統參選人蕭美琴（右）1日晚出席紙風車活動，向民眾揮手。(記者林俊良／攝影)

蕭美琴輔選同黨新北市立委參選人賴品妤昨辦「戰貓連線」記者會，兩人同為愛貓人士，被稱為「戰貓」的蕭美琴頒發信物給賴品妤，聘她擔任「戰貓隊長」，現場多名新住民分享家鄉美食。

蕭美琴說，新住民愈來愈多，當年她媽媽嫁到台灣時，全台南沒有幾位新住民，要重新開始學習語言，一開始會有很多障礙，也需要更多的關心，這些是最基本政府要做的。她笑說「我如果當選副總統的話，也算是第一位新住民的小孩。」

民眾黨副總統參選人吳欣盈昨到景美早市和民眾黨立委參選人張其祿拜票，話題依舊圍繞在雙重國籍、英國持股公司等，她要求媒體相關問題一次問完，強調中選會已在查證她的國籍，就是12月5日公布，不會額外回答。

後來，有支持者送上熱咖啡要給吳欣盈和團隊，她接手後分送現場媒體，似乎有意和媒體破冰。