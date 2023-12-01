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民進黨也邀掌內政部 侯友宜不為所動

記者蔡晉宇／台北1日電
國民黨總統參選人侯友宜。(記者季相儒／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者季相儒／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜昨接受專訪時透露，民進黨曾邀請他回鄉參選嘉義縣長。知情人士表示，侯友宜在接任新北市副市長之前，政黨屬性尚不明顯，加上成名的早、社會形象佳，確實曾是民進黨想拉攏對象，不只嘉義縣長，更曾探詢過侯擔任內政部長的可能。

知情人士表示，早在2010年時，民進黨布局未來嘉義縣選戰，一位民進黨地方大老就曾探詢過同為嘉義縣出身的侯友宜，有無意願回鄉參選縣長。這位大老也向侯分析，若同意參選的勝選機會是相當高的，成功連任、做滿八年後，政治生涯下一站可望能問鼎成為副手搭檔，以副總統參選人身分角逐總統大選。

知情人士說，侯友宜後來回覆這位大老，開宗明義就說，「很抱歉，新北市政府也提出了副市長的邀約，我已決定接受這挑戰」。第一次與民進黨的政治接觸就此告終。

2016年蔡英文完成政黨輪替後，民進黨再度動起挖角侯友宜盤算，一位民進黨重量級人士去和侯友宜探詢，有無意願接掌新政府的內政部長。

據了解，儘管民進黨頻頻接觸、看好政治特質「藍綠通吃」的侯友宜，不只能選百里侯、能掌天下第一部內政部，還有角逐總統大選的潛力，但侯自始至尾都沒有改披民進黨戰袍的意願，仍然堅定留在國民黨，蔡總統和核心幕僚因此作罷，結束了民進黨第二段與侯友宜的接觸。

民進黨 侯友宜 內政部

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