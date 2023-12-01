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侯友宜駁抹紅 爆綠曾找他選台中嘉義

記者張睿廷、林海／台北1日電
國民黨總統參選人侯友宜表示，民進黨曾找他選台中市長和嘉義縣長，也沒說他親中賣台，現在卻抹紅他。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜表示，民進黨曾找他選台中市長和嘉義縣長，也沒說他親中賣台，現在卻抹紅他。(記者潘俊宏／攝影)

總統大選兩岸議題再成為主軸，藍綠激烈交鋒。針對國民黨總統參選人侯友宜主張開放陸生來台、重啟ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）談判，民進黨總統參選人賴清德表示，侯友宜是堅定的走回依賴大陸的老路，侯友宜昨天接受網路媒體專訪爆料說，民進黨聽到陸生就開始抹紅他，過去還曾找他選台中和嘉義縣長，也沒有說他親中賣台。

九大工商團體舉行「2023台灣經濟發展論壇─與國家未來領導人對談」，昨天邀請賴清德出席，工商界問兩岸怎麼走下去？賴清德以台股指數超越港股為例表示，這是八年前大家選對人、走對路以外，也是全民共同努力的成果，如果在信賴台灣的路上往前走，若走回依賴大陸的老路，運勢一定是會停頓。

對於侯友宜主張陸生來台、重啟ECFA談判，賴清德批評，侯友宜是堅定的走回依賴大陸的老路，不僅接受九二共識，還接受大陸人來台就業，完全對大陸不設防，除了會造成失業問題衝擊社會外，對百工百業也有重大影響，甚至影響國安，他會努力不讓這些事情發生。

侯友宜昨重申陸生來台和就業，是要經過審查、聘請，現在也有大陸人士來台就業，有限額、有評量，當然優秀的才能留下來，陸生三法就有規定，就照規定來做，不是只有大陸人可來，全世界都可以，民進黨聽到陸生就開始抹紅他，「當時民進黨要找我去台中、嘉義選舉時，也沒有說我親中賣台。」

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，賴清德11月提出「陸生比照外籍生納入健保」，行政院立刻跟進，拍板明年陸生納保。現在卻拿兩岸議題做文章，噴政治口水，可見民進黨就是標準雙標黨，只許自己為了騙票開支票，不許他人務實提出兩岸交流策略。

李利貞表示，蔡總統任內，台灣對大陸的出口依賴度達到43.8%，是歷史最高紀錄，民進黨口口聲聲宣稱ECFA是糖衣毒藥，執政八年也不敢停掉，就是知道大陸市場對台灣多重要，根據主計總處最新宣布，今年經濟成長率下修至1.42%，是近14年來新低，這就是民進黨的執政成績，兩岸和經濟都不及格。

侯友宜 民進黨 賴清德

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