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與工商團體對談 賴清德：GDP增幅拚逾3.5%

記者魏鑫陽／台北1日電
民進黨總統參選人賴清德（左）11月30日出席九大工商團體聯合舉辦「2023臺灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」，並在商總理事長許舒博（右）主持下，接受工商界提問與建言。(記者胡經周／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（左）11月30日出席九大工商團體聯合舉辦「2023臺灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」，並在商總理事長許舒博（右）主持下，接受工商界提問與建言。(記者胡經周／攝影)

民進黨總統參選人賴清德昨（30）日與工商團體對談表示，兩岸在對等尊嚴下「門永遠是敞開的」，願意與大陸當朋友，若當選總統，未來四年平均經濟成長率至少要有3.5%以上，優於馬、蔡兩總統任內的平均值。

九大工商團體針對總統候選人聯合舉辦的「2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談」昨日進行第三場，邀請賴清德談產業、兩岸、勞動等政策主張。

經濟部分，賴清德說，希望能將台灣打造成經濟日不落國，再創第二次經濟奇蹟，提出立足台灣、布局全球、行銷全世界的三階段目標，將會持續檢討台灣的投資環境，包括五缺等，推動台商回台投資方案，同時繼續與其他國家簽訂投資保障協定，創立海外創業中心，提供金融、法制等協助，讓台灣的企業在全球布局，並持續推動與美、日、歐等理念相近國家簽署雙邊及多邊經貿協定，推動加入CPTPP、IPEF等區域經濟合作機制。

在產業發展上，將發展五大信賴產業，包括：半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊產業；同時發展護國群山，不只是半導體業，還要促進傳統產業與服務業升級轉型，並推動中、小、微型企業的發展；推動觀光立國，發展國際化會展產業。

育苗政策部分，賴清德表示，要讓每一個孩子有希望，這樣國家才能有希望，將擴大政府的社會投資，讓0到22歲不同社經家庭背景的孩子，將推動0到6歲國家養2.0以及長照服務3.0等。

在地球永續的理念下，推動綠色成長，像是發展綠能科技，讓台灣能夠穩健地邁向2050淨零轉型的目標；結合資通訊、數位化工具，推動淨零科技，協助產業進行綠色轉型；推動建立完整碳定價機制，擴大綠色製造與循環經濟；發展本土綠色金融，成為淨零轉型的助力。

賴清德說，未來若當選總統將推動「國家希望工程」包括民主和平的台灣、創新繁榮的台灣以及公義永續的台灣。

賴清德 投資 綠能

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