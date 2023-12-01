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趙少康回擊保母說：我是侯友宜的趙子龍

記者屈彥辰、張睿廷、丘采薇、游明煌、陳熙文、劉宛琳／台北1日電
國民黨副總統參選人趙少康。（記者陳正興／攝影）
國民黨副總統參選人趙少康。（記者陳正興／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜找中廣董事長趙少康擔任副手，民進黨總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安昨批趙「偏激、投機、像鬥雞」，侯多了一個保母；趙少康回應「我是侯友宜的趙子龍」。

來源：聯合新聞網

潘孟安表示，趙少康願意當副手，讓侯友宜多一個保母，從侯、趙與被提名為國民黨不分區立委第一名的高雄市前市長韓國瑜「三位一體」來看，侯明顯是傀儡。

趙少康回擊，侯友宜刑警出身，會是傀儡嗎？亂扯什麼東西。趙並自比是侯友宜的趙子龍，去戰場打勝仗、是侯的先鋒部隊，清理戰場讓侯順利當選，民進黨不要想挑撥，侯挑他當副手就是因為互補。

趙少康說，11月24日登記完，他搭侯友宜的車即向侯表示，民進黨一定挑撥分化，侯說絕對不會受挑撥；挑撥不了侯康就去挑撥選民，他不努力衝才是辜負侯友宜。

國民黨主席朱立倫昨在基隆表示，民進實在是缺乏信心，一開始就先抹紅，現在再搞無聊的分化，如果要說「美德配」，民進黨是不是已經換了總統候選人？侯友宜競辦發言人吳亮賢說，賴清德在上次民進黨總統初選時「背刺」蔡英文，被民進黨內砲轟為叛徒、背骨，蔡英文也暗批賴沒誠信，最後兩人雖組成蔡賴配，但四年來只會互相防範，賴才是傀儡，是「史上最沒存在感的副總統」。

民進黨副總統參選人蕭美琴昨清晨才返抵國門，還來不及調時差就投入輔選，分別替民進黨立委參選人謝佩芬、許淑華站台，今也計畫參與社民黨立委參選人苗博雅活動，表達支持，力扛民進黨輔選母雞。

民進黨 侯友宜 趙少康

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