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在野立委齊轟護航三立 NCC預算初審遭凍結逾1成

記者陳儷方、林銘翰、歐陽良盈／台北1日電
立法院交通委員會11月30日審查國家傳播通訊委員會（NCC）預算，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形書面報告」整份報告避重就輕，未見NCC對三立做出明確裁罰處置，因此在NCC依法裁處三立前，時力黨團拒審NCC預算。（記者許正宏／攝影）
立法院交通委員會11月30日審查國家傳播通訊委員會（NCC）預算，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形書面報告」整份報告避重就輕，未見NCC對三立做出明確裁罰處置，因此在NCC依法裁處三立前，時力黨團拒審NCC預算。（記者許正宏／攝影）

立法院交通委員會昨審查國家通訊傳播委員會（NCC）預算，在野黨立委不滿NCC提出的「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形」書面報告，提案拒審或緩審預算，但舉手表決三比六，不敵執政的民進黨立委人數優勢；預算案順利審查，但最終凍結十分之一預算。

NCC明年度歲出預算7億257萬元（台幣，下同，約2200萬美元）。時代力量質疑鏡電視執照核准及三立入主中嘉股權移轉案，提案凍結7025萬元，國民黨立委傅崐萁也不滿鏡電視爭議，提案凍結50%；民進黨立委許智傑、何欣純以攔阻詐騙電話成效不佳等理由提案凍結500至3000萬元不等，最後共凍結7500萬元，並有多項提案保留送黨團協商。

時代力量黨團總召邱顯智指出，三立入股中嘉27％長達四年，NCC沒積極究責，無法捍衛獨立機關職責、沒做好監理角色，不應花人民血汗錢；他說，NCC拖了三個月才完成「中嘉案附負擔及承諾事項執行情形書面報告」，但整份報告避重就輕，未見對三立有明確裁罰處置，拒審NCC預算。

邱顯智還說，根據媒體報導，有NCC委員要求針對中嘉、三立「明知故犯」做出處分，如果主委陳耀祥要持續做三立集團保母、護航擺爛，請其他委員站出來捍衛清譽，展現道德勇氣公開提出不同意見書，勿成為陳耀祥玷汙NCC獨立性的幫凶；黨團副總召陳椒華也批評，懂得當官的陳耀祥遇到挺民進黨的綠色媒體就轉彎，任憑綠媒一再挑戰紅線。

國民黨立委洪孟楷說，NCC沒盡到獨立機關責任，綠媒掌握系統台27％股權，新聞台跟系統台根本是直接合併，被踢爆後才去調查，還給一年時間處理股份，根本是雙標，在問題沒解決前應拒審或緩審預算。

民眾黨團總召邱臣遠表示，國民黨公布副總統參選人為中廣董事長趙少康，NCC火速徹查有無違反廣電法，NCC看顏色辦事，儼然成為民進黨政府打手。

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