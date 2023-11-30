吳欣盈柯陣營會議掛保證：絕對沒有雙重國籍

民眾黨副總統參選人吳欣盈遭質疑仍未放棄美國籍，她回應「這是她跟美國政府之間的事」，惹來議論。（記者曾增勳／攝影）

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑曾有美國籍，是否有雙重國籍問題，引發議論。知情人士指出，吳欣盈今天上午在柯文哲 競選總部參與輿情會議時重申，她絕對沒有雙重國籍，多年前就已經以私人因素放棄美國籍，這部分沒有問題。

吳欣盈雙重國籍爭議延燒，吳欣盈昨晚到桃園替黨籍立委參選人賴香伶站台，會前接受媒體訪問，被問是否有雙重國籍問題，吳欣盈表示，因為想深耕台灣，好幾年前就已經放棄美國籍，不是因為選舉原因才放棄，後來投入選舉，中選會和立法院也已經審查過她的資料。

媒體追問，擔任副手前是否有跟家人討論過？吳欣盈反嗆媒體「妳當記者問妳爸媽嗎？」強調每個成年人都要對自己做的決定負責。

吳欣盈爭議連環爆，傳出柯文哲競選總部今天上午急忙找吳欣盈去開會。據了解，這是例行的輿情幕僚會議，與會人士包括競選總幹事黃珊珊、柯競辦主任周榆修及多位核心幕僚等人，柯文哲在外縣市跑行程，以視訊方式參與。

知情人士表示，會中有討論到吳欣盈雙重國籍的問題，有人建議吳欣盈主動提出相關資料證明。吳欣盈則強調，自己多年前已經放棄美國籍，沒有雙重國籍，這部分絕對沒有問題。

吳欣盈昨天首度以副總統參選人身分替黨籍立委參選人站台，會前受訪卻發生吳不滿媒體提問的題目，反嗆媒體「妳當記者問妳爸媽嗎？」據了解，今天早上幕僚會議時，有人提醒吳要注意媒體應對，避免被外界做文章。