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NCC護航執政黨？還是把關媒體中立？

記者 馬瑞璿
針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，NCC主委陳耀祥(圖)表示，NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。（記者許正宏／攝影）
針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，NCC主委陳耀祥(圖)表示，NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。（記者許正宏／攝影）

距離總統大選只剩下40餘天，媒體能否中立客觀報導選舉新聞，在此刻扮演重要的角色。然而，從近期華視YouTube頻道播出偏綠節目，到NCC（國家通訊傳播委員會）要求在野黨參選人所在媒體盡速到會陳述，各界都在關注，NCC在此次選舉中所扮演的角色，究竟是要為執政黨積極護航？還是上緊發條，以高道德標準，為民眾努力把關媒體的中立性？

選舉在即，各黨總統、副總統、立委參選人均已出爐，與媒體關聯度最大的，莫過於國民黨副總統參選人趙少康，他是現任中廣董事長，而民眾黨不分區立委參選人徐瑞希，則是現任的公視、華視董事。

NCC將目光放在這兩位「媒體人」身上時，仔細一看參選人名單才發現，原來民進黨不分區立委參選人沈伯洋竟然也是華視自律諮詢委員會委員。

而對於近來外界質疑綠營介入公廣集團、華視YouTube頻道為什麼要在選前播放一個綠營色彩極濃的談話性節目？即便大眾要求NCC監管，但偏偏NCC只管電視頻道，管不到YouTube，成為變相的無「法」可管。

從營運面來看，華視多位高層都來自三立，是否「三立化」引發討論；節目製播方面，華視YouTube頻道在選前播放的網路節目「REAL TALK真實對話」，標榜超越藍綠，但來賓多以執政黨為主，包含民進黨總統參選人賴清德、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等官員。

NCC身為傳播監管單位，應謹守中立原則，依法監督所有媒體是否秉持中立原則，大選期間，對在野黨參選人用所謂「退出黨政軍的精神」放大檢視、對於公廣集團的爭議卻視而不見，其獨立公正性早已折損。

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