NCC護航執政黨？還是把關媒體中立？

針對中廣董事長趙少康擔任國民黨副總統參選人遭質疑違反「黨政軍退出媒體條款」，NCC主委陳耀祥(圖)表示，NCC已經請中廣、華視和公視及其他廣播公會都來回答說明。（記者許正宏／攝影）

距離總統大選只剩下40餘天，媒體能否中立客觀報導選舉新聞，在此刻扮演重要的角色。然而，從近期華視YouTube 頻道播出偏綠節目，到NCC（國家通訊傳播委員會）要求在野黨參選人所在媒體盡速到會陳述，各界都在關注，NCC在此次選舉中所扮演的角色，究竟是要為執政黨積極護航？還是上緊發條，以高道德標準，為民眾努力把關媒體的中立性？

選舉在即，各黨總統、副總統、立委參選人均已出爐，與媒體關聯度最大的，莫過於國民黨副總統參選人趙少康，他是現任中廣董事長，而民眾黨不分區立委參選人徐瑞希，則是現任的公視、華視董事。

NCC將目光放在這兩位「媒體人」身上時，仔細一看參選人名單才發現，原來民進黨 不分區立委參選人沈伯洋竟然也是華視自律諮詢委員會委員。

而對於近來外界質疑綠營介入公廣集團、華視YouTube頻道為什麼要在選前播放一個綠營色彩極濃的談話性節目？即便大眾要求NCC監管，但偏偏NCC只管電視頻道，管不到YouTube，成為變相的無「法」可管。

從營運面來看，華視多位高層都來自三立，是否「三立化」引發討論；節目製播方面，華視YouTube頻道在選前播放的網路節目「REAL TALK真實對話」，標榜超越藍綠，但來賓多以執政黨為主，包含民進黨總統參選人賴清德 、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等官員。

NCC身為傳播監管單位，應謹守中立原則，依法監督所有媒體是否秉持中立原則，大選期間，對在野黨參選人用所謂「退出黨政軍的精神」放大檢視、對於公廣集團的爭議卻視而不見，其獨立公正性早已折損。