我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

趙少康觸黨政軍條款？NCC秒發函 藍轟NCC淪綠打手

台灣新聞組／台北30日電
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。（本報資料照片）
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。（本報資料照片）

國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長，民眾黨不分區立委參選人徐瑞希是公視及華視董事，被質疑觸及廣電媒體「黨政軍條款」的模糊地帶。國家通訊傳播委員會NCC昨表示，已發函這三家業者，要求收到函文七天內提出落實節目內容公平、公正的處理方案，中廣則需增加說明趙少康請假狀況與職務代理細節。至於徐瑞希是否應辭去公視董事？NCC表示，公視主管機關是文化部，尊重其相關規定。

國民黨立院黨團昨舉行記者會批評NCC成打手，並質疑公廣集團華視已成民進黨側翼，民進黨不分區立委參選人、黑熊學院院長沈伯洋竟列名華視自律諮詢委員會委員，「都是自己人，怎可能會平衡報導？」要求沈應辭職，NCC也要說清楚是否違反自律標準。

沈伯洋昨說，規範未明確指出他有違反自律諮詢委員的身分資格，但只要有疑慮願辭職，他已辭職。

國民黨立委洪孟楷質疑，NCC是不是擔心人家看不清楚他們是打手？民進黨總統參選人賴清德說要國民黨總統參選人侯友宜講清楚，NCC馬上要求說清楚，什麼時候NCC動作變那麼快？

NCC副主委暨發言人翁柏宗說，NCC委員27日針對「選任公職人員不能投資廣電事業跟擔任廣電事業董監事跟經理人」項目討論，委員有交換意見，但沒有認定；委員會比較重視的是「黨政軍退出媒體的精神」，黨政軍退出媒體，主要是希望媒體能夠獨立專業運作，如今媒體經營管理階層有人參與選舉，是否會影響廣電媒體製播議題，這是委員和外界關心的。

國民黨立委吳怡玎則批評，民進黨執政以來，介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源，最近看到一個網路節目「REAL TALK真實對話」，標榜超越藍綠，最後卻是幫民進黨做大內宣，要求NCC也要說清楚。

華視表示，該節目所有剪輯上傳短片標題均盡力做到參選人及黨派衡平露出原則，華視新聞YouTube自選前110天即不再使用該節目內容，政府官員專訪均未剪輯選用，雙方合作本月底終止，內容是否妥適交付12月7日自律諮詢委員會討論。

國民黨 民進黨 趙少康

上一則

NCC護航執政黨？還是把關媒體中立？

下一則

新聞評論／看看新民調 柯文哲讓六趴心魔可放下

延伸閱讀

賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨

賴蕭配聲量遠遜柯吳、侯康 「美德贏台灣」淪同溫層自嗨
「侯康配」若當選 趙少康：民眾黨可入閣

「侯康配」若當選 趙少康：民眾黨可入閣
侯康配迎回士氣 但距離贏得勝選還很遠

侯康配迎回士氣 但距離贏得勝選還很遠
驗收葉元之看板 趙少康苦笑：領帶比較像我、頭髮可以多一點

驗收葉元之看板 趙少康苦笑：領帶比較像我、頭髮可以多一點

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元