趙少康觸黨政軍條款？NCC秒發函 藍轟NCC淪綠打手

趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。（本報資料照片）

國民黨 副總統參選人趙少康 身兼中廣董事長，民眾黨不分區立委參選人徐瑞希是公視及華視董事，被質疑觸及廣電媒體「黨政軍條款」的模糊地帶。國家通訊傳播委員會NCC昨表示，已發函這三家業者，要求收到函文七天內提出落實節目內容公平、公正的處理方案，中廣則需增加說明趙少康請假狀況與職務代理細節。至於徐瑞希是否應辭去公視董事？NCC表示，公視主管機關是文化部，尊重其相關規定。

國民黨立院黨團昨舉行記者會批評NCC成打手，並質疑公廣集團華視已成民進黨 側翼，民進黨不分區立委參選人、黑熊學院院長沈伯洋竟列名華視自律諮詢委員會委員，「都是自己人，怎可能會平衡報導？」要求沈應辭職，NCC也要說清楚是否違反自律標準。

沈伯洋昨說，規範未明確指出他有違反自律諮詢委員的身分資格，但只要有疑慮願辭職，他已辭職。

國民黨立委洪孟楷質疑，NCC是不是擔心人家看不清楚他們是打手？民進黨總統參選人賴清德說要國民黨總統參選人侯友宜講清楚，NCC馬上要求說清楚，什麼時候NCC動作變那麼快？

NCC副主委暨發言人翁柏宗說，NCC委員27日針對「選任公職人員不能投資廣電事業跟擔任廣電事業董監事跟經理人」項目討論，委員有交換意見，但沒有認定；委員會比較重視的是「黨政軍退出媒體的精神」，黨政軍退出媒體，主要是希望媒體能夠獨立專業運作，如今媒體經營管理階層有人參與選舉，是否會影響廣電媒體製播議題，這是委員和外界關心的。

國民黨立委吳怡玎則批評，民進黨執政以來，介入公廣集團，將人民納稅錢變成大內宣、大外宣資源，最近看到一個網路節目「REAL TALK真實對話」，標榜超越藍綠，最後卻是幫民進黨做大內宣，要求NCC也要說清楚。

華視表示，該節目所有剪輯上傳短片標題均盡力做到參選人及黨派衡平露出原則，華視新聞YouTube自選前110天即不再使用該節目內容，政府官員專訪均未剪輯選用，雙方合作本月底終止，內容是否妥適交付12月7日自律諮詢委員會討論。