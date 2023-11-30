親綠民調：賴蕭配36.3%、侯康配31%、柯盈配18%

民進黨總統參選人賴清德(左)、國民黨總統參選人侯友宜(中)、民眾黨總統參選人柯文哲(右)。(本報資料照片)

美麗島電子報29日公布第78波民調 ，調查時間為11月24日、27日、28日，民進黨賴蕭配支持度36.3%、國民黨侯康配支持度31.0%、民眾黨柯盈配支持度18.0%。

民調調查，明年總統大選支持民進黨繼續執政的受訪者有32.4%、支持換成國民黨執政的有28.9%、支持換民眾黨執政的有14.8%。明年總統大選若要政黨輪替，應投給在野黨民調最高者，認同的有37.8%、不認同的有51.4%。

至於「最不希望看到誰當總統，也絕對不會投給他做總統」一題，投給賴清德 的33.3%、柯文哲的23.8%、侯友宜 的16.4%、未明確回答的26.5%。

調查顯示，這次大選中，認為是賴清德或蕭美琴鐵票的有20.5%、認為是侯友宜或趙少康鐵票的有20.0%、認為是柯文哲或吳欣盈鐵票的有9.1%、會去投票但不算是誰鐵票的有41.9%、不投票或廢票的有4.4%、未明確回答的有4.1%。

此外，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月10日至11月27日的網路輿情數據資料，分析賴蕭配、侯康配、柯吳配的網路聲量走勢。結果發現，賴蕭配在20日賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎只有一日行情，一周內就「消風」至2.7萬則左右，不如其他兩組參選人。

TPOC台灣議題研究中心指出，賴蕭配自20日以來，每日平均聲量只有3.3萬則。而「侯康配」24日單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，以平均每日8.6萬則聲量遠超賴蕭配。

柯文哲方面，「柯吳配」24日單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，平均聲量為每日9.7萬則，是三腳督中之冠。