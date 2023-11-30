新聞評論／看看新民調 柯文哲讓六趴心魔可放下

民眾黨總統參選人柯文哲。(本報資料照片)

根據連續5個不同機構的最新民調 ，在總統大選的「三腳督」成形後，「賴蕭配」雖仍保持領先，但居第二的「侯康配」緊追在後，差距都在誤差範圍內。至於排名第三的「柯盈配」，則落後「侯康配」4到11%不等的距離，吊在車尾。在「藍白合」破局後，這樣的民調走勢，對柯文哲 不啻是一盆冷水。他先前不滿藍營要他「讓六趴」而極力糾結，終使合作破局；但如今新民調揭示的真相，卻顯示「讓六趴」的是藍營。

看到這樣的形勢發展，不知柯文哲作何感想？從酸國民黨「逼婚」開始，到嗆藍營要他「讓六趴」是反科學，後又批對手「暗算」、「設局」，柯文哲從頭到尾都在賣弄口才賺聲量，卻缺乏一個政治人物的合作真誠。如今新民調接二連三出爐，面對自己落居第三的處境，他還能指責這些新民調都是不科學或造假嗎？

柯文哲過於誇大民調，甚至刻意扭曲「誤差範圍」的定義，結果反使自己墜入了民意漂浮不定的陷阱，最後身受其害。在藍白協商合作期間，柯文哲或許在民調上確曾占有優勢；但那可能是因民意對藍白合期待殷切，也可能是綠營暗中「加持」的結果。而如今「侯康配」迅速超車，顯示一般民眾看清柯文哲是導致破局的禍首故難以期待，從而加速向藍營集中；另一方面，也是藍軍的整體部署更思慮周密，打出了一個「戰鬥團隊」的氣勢。

國民黨提出以韓國瑜為首的不分區立委名單，加上更多年輕、清新的臉孔，擺脫了以往老氣橫秋的印象。侯友宜選擇趙少康 為副手，比起柯文哲挑選吳欣盈搭檔，更是高下立判。以趙少康的口才與戰力，有助於將選戰議題帶向各個不同領域，號召更多民眾共同奔赴「下架民進黨」的目標。藍營在各區域的立委參選人陣容堅強而整齊，彼此互相呼應，加上侯韓趙朱等人的助陣，聲勢大漲，甚至可撼動綠營在南部鐵票區的壟斷。這些，就是所謂的「團隊戰力」，也是柯文哲始終拒絕埋單的「政黨實力」。也因為如此，他與大好機會擦身而過，還留下「破壞大局」的罵名。

柯文哲問政，一直具有他獨特的個人風格。但問題也正在於此：他一味專注經營自己的個人魅力，卻輕忽整體團隊的運作；過度偏信少數幕僚，輕忽民眾黨的整體未來。為了讚揚黃國昌的戰力，他誇稱黃國昌一人「勝過五名立委」；一句話，把白營自家五名現任立委貶得一文不值。在藍白合最後破局時，他身旁環繞的都是剛剛入黨的「投靠者」；其中，主戰派的黃珊珊今年4月才加入民眾黨，黃國昌十多天前才投靠；至於周榆修，10月才退出民進黨，至今尚不知是否已正式加入民眾黨。由此看來，民眾黨最近爆發「退黨潮」，也就不意外了；因為柯文哲始終沒把眼光放在他們身上，他對政黨的經營也流於輕率。

值得注意的是，儘管藍白合破局，趙少康最近受訪時仍說，如果「侯康配」當選，可延攬民眾黨入閣。這樣的表態，主要是向民眾黨釋出善意，期許「非綠陣營」未來持續合作改變「綠營獨大」板塊的願景，並合作推動「內閣制」修憲。這項呼籲，或許會被白營解讀為只是爭取選票之計，但放眼台灣的過去與未來，如果各政黨持續在藍綠白之間爭鬥與撕裂不休，台灣的前景恐怕注定是一團紛亂。

侯康配雖正迎頭趕上，但距贏得選舉還有遙遠的路，不能放過任何可以整合的力量。至於柯文哲，則該放下「讓六趴」的心魔，想想自己參選的初衷何在！