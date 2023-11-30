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勞保年改 侯賴柯都主張續撥補 勞團批3人無新意

記者葉冠妤、吳淑君、陳智華╱台北30日電
三黨總統參選人賴清德、侯友宜（圖）、柯文哲29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞動政見發表會。(記者杜建重／攝影)
三黨總統參選人賴清德、侯友宜（圖）、柯文哲29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞動政見發表會。(記者杜建重／攝影)

時隔23年，勞工團體昨舉辦總統參選人勞動政見發表會。民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲同場不同台，分別針對勞工老年經濟安全、企業併購、集體勞動三權、青年及非典勞動問題、零碳轉型與勞動權益等五大議題發表政見。對於外界最關注的勞保年改，三人皆認同必須改革，也主張持續撥補，卻避談改革方向、具體期程。

由於勞保基金即將於2028年用罄，是下任總統無可迴避的難題。賴清德表示，將持續透過公務預算撥補勞保基金，也會將政府負最終支付責任入法，「只要政府在，勞保就不會倒」。他承諾當選後會解決老年給付金額不足的問題。

三黨總統參選人賴清德（圖）、侯友宜、柯文哲29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞...
三黨總統參選人賴清德（圖）、侯友宜、柯文哲29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞動政見發表會。(記者杜建重／攝影)

侯友宜說，蔡政府雖每年撥補，但撥補需要保障，因此會將政府撥補明確入法，召開國是會議，取得社會共識。現在的勞工退休金樓地板太低，目前勞保老年給付平均僅1萬8000元(台幣，下同，約571美元)，主張老年給付樓地板隨物價調整，才能真正照顧勞工。

柯文哲承諾，將每年撥補1000億元，超徵稅收也會撥補入勞保。但撥補只是救急，沒有解決根本性問題勞保年金最大錯誤就是未估算人口結構變化，且20年前就該改革，拖到現在變得很難處理。

有關提高勞退新制的6%雇主提撥率，賴、柯兩人主張透過獎勵措施，鼓勵企業主動提高提撥率；侯友宜認為，應提高企業加薪扣抵當年營業事業所得稅額，直接鼓勵企業為員工加薪。

由多個勞團組成的「工鬥」團體發聲明指出，老年給付難以支應退休生活所需，才是台灣勞工退休制度目前最嚴重的問題，可惜藍綠白三方都沒有人直接面對這個問題，並且提出具體解決方案。

工鬥說，勞退新制自提明顯不是對低薪族群有利的退休保障制度，然而，三位參選人在談到如何確保勞工退休經濟安全時，不但一致不談稅改、基礎年金或建立勞保基本保障，甚至連推動勞退新制雇主提撥提高的修法也都不願承諾，不但了無新意，而且避談對勞工而言最關鍵的保障問題，著實讓全國關切退休保障的勞工感到失望。

三黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲（圖）29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞...
三黨總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲（圖）29日參加五大工會組織舉辦的總統大選勞動政見發表會。(記者杜建重／攝影)

勞工 退休金 侯友宜

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