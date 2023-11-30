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賴清德不排斥科技核電 侯友宜批又來騙選票了

記者丘采薇、侯俐安、林海╱台北30日電
民進黨總統參選人賴清德表示，若未來的核電是安全又沒有核廢料問題，政府也會使用核能發電，不會排斥科技所帶來的便利。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德表示，若未來的核電是安全又沒有核廢料問題，政府也會使用核能發電，不會排斥科技所帶來的便利。(本報資料照片)

針對核能議題，民進黨總統參選人賴清德接受Yahoo TV網路節目「彭博士觀風向」專訪時提及，「若台灣民眾有共識，不會排斥科技所帶來的便利」。國民黨總統參選人侯友宜回酸說，「賴清德不是說過，核電要歸零嗎？」賴清德擁抱民進黨的非核家園神主牌，前段時間說緊急時可以啟用核電，現在又說用科技核電，「說來說去、騙來騙去，一轉再轉，就是在騙票」。

民眾黨主席柯文哲昨天在與九大工商團體對談時，也提到民進黨的「非核家園」是意識形態超過科學，先訂了2025年非核家園的目標，再狂拉再生能源發電比率，才會弊案叢生。

民進黨總統參選人賴清德接受網路節目，被問到核電是不是綠電，他說，即便核電有被列入綠電，是因俄烏戰爭影響，且也有條件，「目前核1、2、3廠有符合嗎？核4都不符合，也完全不符合RE100（百分百再生能源），因為核廢料沒有辦法再利用」。

至於小型核電廠（SMR），賴清德說，科技力量無限，當哪一天市場上有安全又沒有核廢料且順利運轉，相信台灣社會不會排斥這種科技帶來的便利。

賴清德表示，企業界為台灣經濟發展奮鬥那麼久，知道台灣的能源結構；蔡英文總統上任前，主要發電是燃煤，天然氣也不多，蔡總統上任後能源轉型才做調整，再生能源目前達到10%，未來會持續增加。

侯友宜說，民進黨的非核家園跳票，現在開始又騙票，「到底你的能源政策是什麼？完全說不清楚。」侯說：「我的能源政策比他清楚多了。所以請賴清德你要放棄非核家園，就好好大聲說出來。」

賴清德 民進黨 侯友宜

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