糗…吳欣盈舅喊侯友宜「未來總統」

國民黨總統參選人侯友宜（中）上台時，許顯榮（右）牽手高喊「希望侯友宜高票當選」。（記者潘俊宏／攝影）

藍白合破局後，國民黨 總統參選人侯友宜 、民眾黨總統參選人柯文哲 昨天首度「同場不同台」，先後出席台灣工商企業聯合會30周年慶。柯文哲也是首度與副手搭檔吳欣盈共同出席公開活動。不過，吳欣盈致詞時說，聯合會理事長許顯榮是她「阿舅」，但半小時後侯友宜抵達，許顯榮登台與侯喊「凍蒜」，「希望他高票當選！」

柯文哲致詞表示，他挑吳欣盈當副手，是因兩人最能互補，吳擔任立委一年時間，被選為立法院衛環委員會召委，在政治上非常少見；他也細數台北市長任內政績，並指過去他會追求亮點政治、有感政治，但現在都反對，因為政治的核心是執行力，真正對國家最有效的，是透過逐步累積的進步，合起來就是國家最大進步，「所以國家的力量在全體人民」。

吳欣盈致詞說，工商企業聯合會成立宗旨是促進台灣的產業發展與兩岸四地的經貿交流，她的外公許勝發與舅舅許顯榮先後擔任理事長，都是她的好榜樣。

柯文哲原定停留一小時，最後「遲到早退」，僅半小時就離場。面對媒體詢問，是否刻意要閃避侯友宜？柯文哲笑而未答。

民眾黨總統參選人柯文哲（右三）昨與搭檔吳欣盈（右四）出席工商聯30周年慶晚會，吳欣盈致詞特地提到理事長是舅舅許顯榮（右五）。（記者潘俊宏／攝影）

侯友宜隨後也在許顯榮陪同下抵達。侯致詞時說，他參選有三件事要完成，一是兩岸和平，才有經濟穩定生活。第二目標是清廉跟貪汙要分清楚；第三是「人民的小事情就是侯友宜的大事情」。

許顯榮則表示，他記得2018年8月4日，侯友宜要選新北市長時，也有到工商聯，後來高票當選；這次來是選總統，「祝他高票當選」。他喊侯友宜是「未來的總統」，並強調侯友宜將新北市垃圾場變公園，造福新北市民，盼大家支持侯。

此外，柯文哲與吳欣盈搭檔參選，被質疑是看中新光集團背景。柯文哲前天表示，除了立委責任額「職務捐」，沒收過吳欣盈家的錢，卻被爆料吳欣盈擔任立委前，曾捐贈24萬餘元給民眾黨。柯辦發言人陳智菡昨表示，柯的意思是指沒有收過新光集團大筆政治獻金，吳欣盈則說捐款是為了民眾黨人才培訓。