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「2億美元副手說」誰放話？ 藍白互推

台灣新聞組／台北29日電
民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席台灣工商企業聯合會30周年慶晚宴。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲（中）出席台灣工商企業聯合會30周年慶晚宴。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲27日自爆，曾有人開價到兩億美元要他當副手。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡28日上午稱消息是從國民黨人士傳過來。不過，柯文哲28日晚受訪時表示，選舉過程騙子、掮客一堆，有需要一個一個去講嗎？柯文哲要媒體「不要問了」。

國民黨則反酸，要陳智菡「顧好阿北（指柯文哲）」，不要被不明來源資訊蒙騙。國民黨總統參選人侯友宜表示，他不清楚這件事，「民眾黨自己說的，去問民眾黨」。

柯文哲前天接受廣播節目專訪提到，藍白合談判過程中，有人開價一億美元，還有喊價到二億美元，甚至假借美國名義表達希望藍白合，他一聽就覺得奇怪，還請人打電話到美國在台協會（AIT）政治組確認，「不一定是國民黨發動，什麼國際騙子都有，證實這就是個局」。

陳智菡昨上午表示，這消息是從國民黨人士傳過來的，經過求證，消息並非事實，將視情況，不排除公布放話的人，讓外界看清楚到底是誰在從中穿梭及放假消息。陳智菡並指，藍白合過程中，國民黨一直想要拖住柯文哲，還跟潛在副手人選接觸，是否想要拖延到最後一刻讓柯文哲無法順利登記，種種舉動讓柯陣營覺得國民黨刻意拖延，根本沒有誠意整合。

國民黨政策基金會副執行長凌濤回應時，建議陳智菡可以多注意反詐騙資訊，「照顧好阿北」，現在外面詐騙犯罪真的很嚴重，請警政署加強查緝，不要讓民眾黨也被不明來源的資訊矇騙。

國民黨 柯文哲 詐騙

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