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「侯康配」若當選 趙少康：民眾黨可入閣

台灣新聞組／台北29日電
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。（本報資料照片）
趙少康表示任何事情都是依法，他工作請假已超過法律規定，他也在看NCC到底會怎樣動作假，這蠻有趣的。（本報資料照片）

國民黨與民眾黨的「藍白合」兜兜轉轉後最終仍談判破裂，但雙方對先前達成推動聯合政府的共識，仍釋出善意。國民黨副總統參選人趙少康28日說，「侯康配」當選後，民眾黨可以推薦人才入閣，「國民黨總統參選人侯友宜也贊同」。

趙少康28日接受廣播專訪時表示，他在4年前就主張內閣制，相較之下歐洲、日本、新加坡等內閣制國家還算穩定，他認為既然柯喜歡聯合政府，尤其是內閣制，能夠合作當然很好，大家可以一起推動憲改，內閣制是最重要的目標。

侯友宜昨晚受訪時也表示，如果未來各黨派都同意修憲，就可以走內閣制。

台北中國時報報導，依據各家機構近日公布的民調，民眾黨「柯盈配」在20至29歲的年輕族群的支持度，大幅領先國民黨「侯康配」及民進黨「賴蕭配」。對於年輕人對國民黨支持度低，趙少康說，這表示國民黨還有潛力待開發。

趙少康也喊話，藍白雖分手，但君子絕交不出惡言，雖一時之間會有情緒，但年輕朋友若支持柯文哲的內閣制，就該支持侯康配。趙以德國為例，自由民主黨、社會民主黨與綠黨組成聯合政府，雖然三黨觀念差很遠，但政府運作得還可以。

本報系聯合報報導，趙少康上周正式登記參選，由於他具有中廣董事長身分，國家通訊傳播委員會（NCC）發函中廣，請中廣說明如何落實參選人競選期間宣傳的公平對待。趙少康昨表示，他也在看NCC會有什麼動作，還語帶神祕補充「而且你怎麼知道我不會在選前做什麼動作」。

針對民進黨質疑違反廣電法的黨政軍條款「政媒不分」，趙少康強調已經請假，這已超越法律，法律也沒規定要請假；法律規定擔任黨職或公職不能擔任董事長，他現在是參選人，並無規定參選人要怎樣。

趙少康說，那麼大一個民進黨政府對付他，他手無寸鐵「真的怕」，民不與官鬥。他還說，法律在那裡，如果NCC違法，一定會被批評；鄭南榕事件時，民進黨聲稱要爭取百分百言論自由，現連50%都不給，讚美民進黨的媒體給很多資源，批評的就取消執照、警告、約談，民進黨吃相難看，他沒看過一個政黨改變那麼快，一執政就改變。

趙少康 國民黨 民進黨

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