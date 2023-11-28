我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

要柯文哲2億美元當副手講清楚 趙少康：國民黨一窮二白

記者張曼蘋／新北即時報導
趙少康今早「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美元，強調絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜。(記者張曼蘋／攝影)
趙少康今早「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美元，強調絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜。(記者張曼蘋／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，藍白整合有人開價1至2億美元要求當副手，柯辦發言人陳智菡更稱，消息來源國民黨也很清楚，隨後柯被問及此事卻說「不要再問了」。國民黨副總統參選人趙少康金說，要講就講到底，「國民黨自己一窮二白，有什麼2億美金嗎？」

趙少康今早「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美金，他說，柯講出這些話救出來要收尾，不能像潛艦國造召集人黃曙光一樣，說有立委為了蠅頭小利去煩他，讓大家猜來猜去，「要講就要負責的講到底」，柯文哲說的2億美金，是60億台幣耶，「哇那到底是誰？還扯出是國民黨放話，那國民黨是誰？國民黨自己一窮二白，搞成這樣，有什麼兩億美金嗎？」

趙少康更強調，絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜，全台兩千三百萬人都很想知道，柯文哲還是說清楚講明白比較好。

至於陳智菡影射國民黨，趙少康說，大家也不會相信國民黨有什麼本事，國民黨現在選舉經費也很困難，前天參加討論，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、他、侯辦執行長金溥聰都在為經費傷腦筋，「根本就沒有錢了，巧婦難為無米之炊，今年選舉是非常差的情況，2億台幣都沒有了，還2億美金」。

國民黨 柯文哲 趙少康

上一則

台籍領袖蔡仁泰、蘇春槐送機 蕭美琴：賴蕭配一定要贏

延伸閱讀

聲量壓過侯友宜？趙少康：我好相處 若侯柯配日子怎麼過

聲量壓過侯友宜？趙少康：我好相處 若侯柯配日子怎麼過
尷尬…柯侯同場不同台 吳欣盈舅舅喊侯友宜高票當選

尷尬…柯侯同場不同台 吳欣盈舅舅喊侯友宜高票當選
民調暫居第三 柯文哲：大概震盪2周對選情有信心

民調暫居第三 柯文哲：大概震盪2周對選情有信心
柯爆有人2億美元買他當副手 侯：暗示性語言不妥當

柯爆有人2億美元買他當副手 侯：暗示性語言不妥當

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22

超人氣

更多 >
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品