要柯文哲2億美元當副手講清楚 趙少康：國民黨一窮二白

趙少康今早「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美元，強調絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜。(記者張曼蘋／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 日前爆料，藍白整合有人開價1至2億美元要求當副手，柯辦發言人陳智菡更稱，消息來源國民黨 也很清楚，隨後柯被問及此事卻說「不要再問了」。國民黨副總統參選人趙少康 金說，要講就講到底，「國民黨自己一窮二白，有什麼2億美金嗎？」

趙少康今早「監工」板橋競選看板，受訪時被問到柯文哲的2億美金，他說，柯講出這些話救出來要收尾，不能像潛艦國造召集人黃曙光一樣，說有立委為了蠅頭小利去煩他，讓大家猜來猜去，「要講就要負責的講到底」，柯文哲說的2億美金，是60億台幣耶，「哇那到底是誰？還扯出是國民黨放話，那國民黨是誰？國民黨自己一窮二白，搞成這樣，有什麼兩億美金嗎？」

趙少康更強調，絕對不是國民黨，絕對不是侯友宜，全台兩千三百萬人都很想知道，柯文哲還是說清楚講明白比較好。

至於陳智菡影射國民黨，趙少康說，大家也不會相信國民黨有什麼本事，國民黨現在選舉經費也很困難，前天參加討論，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、他、侯辦執行長金溥聰都在為經費傷腦筋，「根本就沒有錢了，巧婦難為無米之炊，今年選舉是非常差的情況，2億台幣都沒有了，還2億美金」。