驗收葉元之看板 趙少康苦笑：領帶比較像我、頭髮可以多一點

葉元之競選看板，昨天完工「趙少康」的畫像。(記者張曼蘋／攝影)

國民黨 板橋立委參選人葉元之的競選看板，成為近期網路討論話題。葉元之找來75歲電影看板繪師直接畫上國民黨副總統參選人趙少康 ，趙少康本人今早也到場「監工」，趙少康苦笑說，「我的名字在那邊，知道是我，不完全像，要修的話，頭髮可以改多一點」。被問到哪邊比較像？趙說，「領帶的部分」。

葉元之廣告爆紅，民進黨對手羅致政表示，其實要處理看板，有心的話，2天、3天就可以換全新照片，卻弄了1周，就是在蹭聲量，要經營地方還是要真實跟民眾接觸，而不是不接地氣一直打高空。葉元之在蹭聲量的同時，他正在跟板橋浮洲地區民眾一起慶祝保儀大夫聖誕遶境，這個祈福繞境因疫情 停辦3年，今年復辦，「葉元之就去弄看板，我們走基層」。

國民黨板橋立委參選人葉元之的競選看板，成為近期網路討論話題，趙少康本人也到場「監工」。(記者張曼蘋／攝影)

葉元之則表示，畫這個畫像的是國寶級畫匠，大家要尊重師傅的工匠精神，昨天有聽到像白先勇、馬西屏、柯美蘭等人，但這就很主觀，畫像就有個人風格，「像我照片也有頭髮修多一點，大家只要知道候選人是好的就好，看板沒有一定形式，這面看板也會一直掛到選後，有考慮印成明信片」。

趙少康到場後，先是被媒體問到怎麼看這幅看板，他說，「看到我的名字在那邊，知道是我，還好啦，不完全像」，隨後又苦笑說，昨天有人說像白先勇，也讓白先勇成為網路熱搜，廣告效果不錯。

趙少康補充說，意思到就好，且今天已經是「驗收」，不是監工了，如果要修的話，頭髮可以改多一點。隨後媒體追問，覺得畫像哪邊比較像？趙少康先是沈默幾秒，隨後說，「領帶的部分，可能鼻子跟嘴也有比較像我。」