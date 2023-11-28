聲量壓過侯友宜？趙少康：我好相處 若侯柯配日子怎麼過

國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光。趙少康說，憲法很清楚，副總統就是備位元首，侯友宜就是總統。(取材自「蘭萱時間」直播)

國民黨副總統參選人趙少康 自登場後，吸引媒體目光，民進黨 攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜 鎂光。趙少康說，憲法很清楚，副總統就是備位元首，侯友宜就是總統。趙少康說，他好相處多啦，走路都走在侯後面，聯訪時盡量讓侯講。如果是跟民眾黨主席柯文哲搭檔，侯友宜日子怎麼過？

關於副總統無聲音。趙少康說，民進黨也在搞這點，說侯康當選後，侯友宜變傀儡。他駁斥，憲法很清楚，副總統就是備位元首，現在選舉要贏最重要，他常思考如果選舉沒贏，民進黨繼續執政，台灣完了，大家在討論電台要不要辭職等，台灣變成戰場，什麼都沒了，他很難自外於整個時代，試想中共來台灣會是什麼樣的狀況，所以不能讓中共到台灣，民進黨繼續執政就有可能發生這樣的情況。

趙少康說，侯友宜敢找他，沒想過嗎？表示侯的膽識、肚量滿大，很多時候一人決策很難決策，侯當刑警一路以來也是團隊工作，前總統馬英九在任也常找人去討論。他當下屬時，從來沒有老闆不喜歡他，侯友宜就是總統。

趙少康認為，副總統本來就是備位，人家願意找他商量很好，不願意就是備位，他不認為侯友宜會不接受好建議，如果是他做決策也希望多諮詢。現在他會到處跑是因為在選舉，要勝選，副總統要當作選總統一樣選，但當選後憲法就是憲法，法律就是法律。侯友宜自己也講他不會是備位元首，外交、國防甚至經濟可以一起參與，私下也講這樣，他認為先贏再說。

對於被認為都是趙少康的聲音。趙少康指出，他剛加入，是新人，當然比較有話題性，侯友宜真的很辛苦，從年初開始忙到現在。試想如果不是他，如果今天是侯柯配，侯友宜接下來會怎樣，民眾黨總統參選人柯文哲會怎樣，他好多啦，好相處多啦，走路都走在侯後面，聯訪時盡量讓侯講。如果是柯文哲，侯友宜日子怎麼過？

趙少康強調，很多時候要注意，很多場合要對侯友宜尊重、尊敬。他也提到，中廣董事長沒什麼了不起，辭職就是一封信，有什麼了不起，就是要看國家通訊傳播委員會（NCC）怎麼樣，還有媒體拿他跟民進黨副總統參選人蕭美琴比，是在講什麼，蕭是外交官，拿政府的薪水，她不做還要有人去做，他是民間媒體，他不在還是照樣運作，他當選就是要辭，若希望他辭，民進黨總統參選人賴清德可以恭請侯康配當選。