我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

聲量壓過侯友宜？趙少康：我好相處 若侯柯配日子怎麼過

記者屈彥辰／台北29日電
國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光。趙少康說，憲法很清楚，副總統就是備位元首，侯友宜就是總統。(取材自「蘭萱時間」直播)
國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光。趙少康說，憲法很清楚，副總統就是備位元首，侯友宜就是總統。(取材自「蘭萱時間」直播)

國民黨副總統參選人趙少康自登場後，吸引媒體目光，民進黨攻趙搶盡國民黨總統參選人侯友宜鎂光。趙少康說，憲法很清楚，副總統就是備位元首，侯友宜就是總統。趙少康說，他好相處多啦，走路都走在侯後面，聯訪時盡量讓侯講。如果是跟民眾黨主席柯文哲搭檔，侯友宜日子怎麼過？

關於副總統無聲音。趙少康說，民進黨也在搞這點，說侯康當選後，侯友宜變傀儡。他駁斥，憲法很清楚，副總統就是備位元首，現在選舉要贏最重要，他常思考如果選舉沒贏，民進黨繼續執政，台灣完了，大家在討論電台要不要辭職等，台灣變成戰場，什麼都沒了，他很難自外於整個時代，試想中共來台灣會是什麼樣的狀況，所以不能讓中共到台灣，民進黨繼續執政就有可能發生這樣的情況。

趙少康說，侯友宜敢找他，沒想過嗎？表示侯的膽識、肚量滿大，很多時候一人決策很難決策，侯當刑警一路以來也是團隊工作，前總統馬英九在任也常找人去討論。他當下屬時，從來沒有老闆不喜歡他，侯友宜就是總統。

趙少康認為，副總統本來就是備位，人家願意找他商量很好，不願意就是備位，他不認為侯友宜會不接受好建議，如果是他做決策也希望多諮詢。現在他會到處跑是因為在選舉，要勝選，副總統要當作選總統一樣選，但當選後憲法就是憲法，法律就是法律。侯友宜自己也講他不會是備位元首，外交、國防甚至經濟可以一起參與，私下也講這樣，他認為先贏再說。

對於被認為都是趙少康的聲音。趙少康指出，他剛加入，是新人，當然比較有話題性，侯友宜真的很辛苦，從年初開始忙到現在。試想如果不是他，如果今天是侯柯配，侯友宜接下來會怎樣，民眾黨總統參選人柯文哲會怎樣，他好多啦，好相處多啦，走路都走在侯後面，聯訪時盡量讓侯講。如果是柯文哲，侯友宜日子怎麼過？

趙少康強調，很多時候要注意，很多場合要對侯友宜尊重、尊敬。他也提到，中廣董事長沒什麼了不起，辭職就是一封信，有什麼了不起，就是要看國家通訊傳播委員會（NCC）怎麼樣，還有媒體拿他跟民進黨副總統參選人蕭美琴比，是在講什麼，蕭是外交官，拿政府的薪水，她不做還要有人去做，他是民間媒體，他不在還是照樣運作，他當選就是要辭，若希望他辭，民進黨總統參選人賴清德可以恭請侯康配當選。

侯友宜 趙少康 民進黨

上一則

舉情侶分手案例 游淑慧嘆：藍白承認結束 才能擁抱開始

下一則

「戰貓」蕭美琴帶四隻愛貓搭機返台 哽咽道別華府

延伸閱讀

尷尬…柯侯同場不同台 吳欣盈舅舅喊侯友宜高票當選

尷尬…柯侯同場不同台 吳欣盈舅舅喊侯友宜高票當選
侯友宜：若當選 將重啟ECFA協商 盼4年內加入CPTPP

侯友宜：若當選 將重啟ECFA協商 盼4年內加入CPTPP
柯爆有人2億美元買他當副手 侯：暗示性語言不妥當

柯爆有人2億美元買他當副手 侯：暗示性語言不妥當
「失望藍」歸隊 侯添底氣 趙懂分際 快速磨合拚勝選

「失望藍」歸隊 侯添底氣 趙懂分際 快速磨合拚勝選

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22

超人氣

更多 >
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險
保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品