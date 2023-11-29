黑白集／影片不讓別人查 鄭文燦在怕什麼

國民黨立委王鴻薇（右）、立委參選人林國春（左）27日在立法院舉行記者會表示，將把疑似行政院副院長鄭文燦與女子在飯店私會的影片、照片送交民間鑑定公司進行真偽鑑定。(中央社)

網友短片爆料，貌似副閣揆鄭文燦的人帶女性開房間。燦哥嚴正否認並提告，警方將短片送刑事局數位鑑識，結果是「無法判斷深偽可能」。官方報告使用「負負邏輯」表述，網友質疑刑事局不能判定是假的，更不敢承認真實性，難道在玩「負負得正」的文字遊戲？

警方說，刑事局使用兩套軟體，檢測 影片是否出自深度偽造；一套測出有「六成可能」，另一套則顯示「沒有」。判讀不一致，因此結論是無法判定。究竟是軟體的「精準度」不足，抑或是檢測人員深具「政治智慧」，引人揣想。

在野黨民代不滿刑事局表現，決定自費送交專業機構鑑定。鄭文燦不爽，喊要提告。但他明知刑事局的工具是檢警調合議指定，結論無法還他清白，再告下去，有用嗎？若鄭文燦認為藍營民代自費送檢是選舉抹黑，何不主動送交國外鑑識？自己消極，又不讓別人查，是在怕什麼？

蔡政府上台後，不許查的事罄竹難書。動輒封存30年，再不然就像檢警無間道詐騙集團 ，由自己人查，永保安康。這回，刑事局讓社會自由心證「負負得鄭」，彷彿對司法天平傾斜的嘲諷：有調查，沒真相。

司法是正義最後防線，竟淪為鄭文燦官箴的守門員。燦哥位高權重卻扯上各種貪腐傳聞，執政優勢竟無法給他公道，只能等政黨輪替為他「洗冤」。