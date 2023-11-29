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民進黨批傾中 侯辦嗆賴敢喊停ECFA

台灣新聞組／台北29日電
國民黨總統參選人侯友宜拋出兩岸交流會採開放政策，包括要重新協商ECFA，賴清德競辦批「侯康配」（圖）急著把台灣帶回傾中的老路。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜拋出兩岸交流會採開放政策，包括要重新協商ECFA，賴清德競辦批「侯康配」（圖）急著把台灣帶回傾中的老路。（本報資料照片）

藍綠白備戰大選，再度在兩岸議題上交鋒。國民黨總統參選人侯友宜表示，未來若當選總統，將快速重啟服貿、貨貿談判，開放陸客赴台，陸生也能到台灣就學就業。民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱昨天表示，「侯康配」直接不演了，還沒當選就想先討好中國，急著把台灣帶回傾中的老路。

此外，民進黨不分區立委參選人沈伯洋、郭昱晴、王義川組成「守衛台灣戰隊」，進一步聚焦兩岸戰場。他們昨天表示，要拒絕中國大陸介選，票投民進黨，守護民主自由，保護下一代。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰回批，大陸人士赴台工作，仍然必須依照現有法律的規定，這是事實，就如同各國人士到台灣工作，都必須符合中華民國的法律規定；反觀民進黨一邊吃芒果冰、又忙著販賣「芒果乾」，才根本是否定民眾的自信心及判斷力，更是為了選舉破壞民眾對自由民主的信念。他更問賴清德，要不要停止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）？要不要停止兩岸直航？敢不敢刪除台獨黨綱？請賴清德直球對決。

國民黨副總統參選人趙少康說，不要只想開放觀光賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣。趙舉例，幾年前他到太魯閣，遇到一輛遊覽車載著陸客，陸客下車上廁所，讚嘆台灣廁所比大陸乾淨，回去宣傳台灣連景區廁所都乾淨，大陸看到台灣人禮貌友善，會認為「何必打台灣」。

相較於侯友宜拋出兩岸重新協商ECFA，民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，大陸重新開放還是要有規畫，不是一下子全部開放，要按部就班；他認為「兩岸監督條例」要先處理，按照SOP（標準作業程序），這是他的主張。

民進黨 賴清德 侯友宜

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