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蕭美琴獲准辭職 駐美新代表等蔡英文翻牌

記者 丘采薇
蕭美琴請辭駐美代表獲准。(圖／取自蕭美琴X平台)
蕭美琴請辭駐美代表獲准。(圖／取自蕭美琴X平台)

前駐美代表蕭美琴獲准辭職，新人選將在蕭返台後公布。據悉，人選傳聞甚多，美國希望台灣能派一位態度中性、不踩紅線並能直通總統的人。政府高層認為，台美關係緊密，政府間平時保持「無時差」溝通，對美外交不會有空隙。

早在蕭美琴陪同副總統賴清德出訪宏都拉斯時，民進黨內就有人認為蕭美琴將會返台投入大選，當時傳言將由外交部長吳釗燮派任美國，並由駐法國代表吳志中返台擔任外交部長；蕭美琴點頭擔任民進黨副總統參選人後，接任人選傳聞更多，但以目前情勢來看，吳釗燮和吳志中仍會堅守崗位，這個傳言不會成真。

民進黨內最近另個說法是海基會董事長李大維也有機會回鍋擔任駐美代表，但這個傳言很快被李大維幕僚否認，黨內也有人質疑李大維太資深，應該派年輕人到第一線衝刺。

台美關係特殊，美國希望駐美代表態度中性、不踩紅線並直通總統；蕭美琴與蔡總統關係密切，美國確定她可代表蔡傳達訊息，下一任代表是否能承擔這樣特殊性，必須要考量。而駐美代表除了必須對美國有交代，對內也不能是個黨內「無感」的人，最近黨內有聲音希望蔡能栽培黨內中壯世代，各派系也期待「為黨舉才」，但最後只等蔡總統「翻牌」。

民進黨 賴清德

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