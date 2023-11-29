侯康配迎回士氣 但距離贏得勝選還很遠

侯康配後，藍軍士氣回升。(記者劉學聖／攝影)

國民黨 副總統參選人趙少康 接受聯合報系專訪表示，「藍軍的氣回來了。」從各方民調看來，侯康配的確已經坐穩第二，甚至與民進黨賴蕭配的差距已經進入誤差範圍，原本以為2024選戰要進入的垃圾時間，似乎又要回到藍綠對決。不過，趙少康自己都說，「距離贏還很遠」，此話一點都不假。

在藍白合破局之後，侯康配意外成局，這樣的轉折誠如趙少康所說，「戲劇張力太強」，也立刻迎來了慶祝行情。知識藍、經濟藍、戰鬥藍等各種藍，總算在低迷的士氣中找到了宣洩的出口，反映在原本一直被民眾黨糾結的民調數字上，展現出藍營該有的基本盤實力。只不過，這樣的民調反彈還不能代表會產生足以逆轉選情的棄保效應。

首先，若要說這是現階段國民黨總統參選人侯友宜投入選戰以來最大高潮，應該一點都沒錯，但既然是高潮，在侯康配蜜月期過後若出現低潮，其實也不用意外。因此，如何延續這股氣勢不衰，甚至能在選戰的最後關頭再讓氣勢往上推升，就算選戰經驗如趙少康也要坦誠，並不容易。

況且，要下架民進黨，也不能忽視民眾黨總統參選人柯文哲 陣營關鍵的「影響力」。柯陣營在藍白合過程中荒腔走板的演出，嚇跑了不少原本對柯文哲懷有想像的中間選民，加上在藍白分道揚鑣後，藍營阻斷陸軍對柯文哲的奧援，迫使柯營開始強化原本擅長的空戰，從柯營企圖將藍白破局的責任摔鍋國民黨的操作來看，柯文哲恐在未來選戰中扮演決定勝負的角色。

而在藍白合過程中對柯文哲失望的支持者，很多原本就極度排斥國民黨，可能會重新回到對賴蕭配的支持。至於趙少康認為選戰主軸仍要繼續「戰爭與和平」，或許只能鞏固原本就擔心此議題的「媽媽票」對侯康配的支持；但在民進黨「抗中保台」價值薰陶下長大的青年選票，對中共的文攻武嚇早已麻痺，更沒遇上兵役延長的問題，「戰爭與和平」訴求恐難在青年選票中獲得太大回響。

以聯合報民調為例，侯友宜支持度大幅成長，並非建立在柯文哲支持度的滑落之上，而是未表態民眾開始願意表態支持侯康配；由這樣的趨勢看來，國民黨與其寄望棄白保藍效應的發生，不如強化侯康配的品牌塑造，凸顯超越賴蕭配的優勢之處，或許才會是轉戰逆轉勝的關鍵因素。