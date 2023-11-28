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「失望藍」歸隊 侯添底氣 趙懂分際 快速磨合拚勝選

記者 侯俐安、陳洛薇
國民黨副總統參選人趙少康。（記者邱德祥／攝影）
國民黨副總統參選人趙少康。（記者邱德祥／攝影）

選前48天，國民黨台南造勢湧入3萬人，侯友宜趙少康大進場後被人群包圍，維安人員抓緊侯趙往前擠。「舞台離我好遠，我還想說我走得到嗎？」趙少康一邊想著「會不會被擠死」，卻在沿路握手時看見，有人哭了，一雙雙眼神充滿期待，當下他感動到想流淚：「他們不是多喜歡我，是希望透過我們改變，政黨輪替。」

期待多高，責任就有多重。這股民心思變氛圍，早在趙少康點頭之前就已發酵。

過去大半年，侯友宜陷入苦戰，「藍白合」更如緊箍咒壓著藍軍無法邁步向前，也讓侯友宜、柯文哲民調麻花卷糾纏，藍軍的氣一天比一天弱了，藍白郭三方會談破局後，支持者洩氣一晚，隔天「侯康配」驚喜亮相，士氣大振，過去一段時間的「失望藍」、「生氣藍」都回來了，藍白民調也迅速拉開差距。

其實，趙少康始終認為，聰明如柯文哲，會想通藍白合的必要，無奈最後戲劇性破局，卻反倒使國民黨谷底反彈。這中間的轉折與氣勢翻轉，趙坦言「我也沒那麼了不起」，而是藍軍這段時間苦忍了好久的悶氣，終於可以宣洩出來，也就是趙少康說的「這股氣回來了」。

藍白合政治試驗失敗，「侯康配」雖臨時成軍，侯有趙加入團隊，底氣更足；趙少康無疑是一劑強力針，但也謹守綠葉幫襯的道理，他強調「我是一個懂分際的人，再怎麼樣副手還是副手，副手就是備位」。

「侯康配」快速磨合中，民氣可用，但要贏得勝選，時間非常緊迫；兩人必須目標一致，還要用最好的默契，分進合擊、分秒必爭，讓「下架民進黨」的這股氣，愈聚愈強盛。

趙少康 侯友宜 民調

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