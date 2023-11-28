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「藍軍的氣回來了」 趙少康自評：勝算過半

台灣新聞組／台北28日電
國民黨副總統參選人趙少康。（記者邱德祥／攝影）
國民黨副總統參選人趙少康。（記者邱德祥／攝影）

「藍軍的氣回來了。」國民黨副總統參選人趙少康昨天接受本報系聯合報專訪表示，藍白合破局，支持者從跌落谷底的失望，現在又快速凝聚士氣，中間的轉折、戲劇張力很強，他這幾天勤走行程感覺大家士氣很高昂。趙對政治觀察敏銳，自評「侯康配」勝率多大？他認為，勝算超過一半以上。

趙少康曾形容，選舉像打仗，打仗就要打贏，這次臨危受命，出任國民黨總統參選人侯友宜的副手，面對一場逆風選戰，僅剩40幾天要和時間賽跑。趙少康說，現在民調還是慢慢往上爬就好，對手相當拚，沒在睡覺的，一步一步來，最後再翻過來就好。

總統大選三腳督，在野分裂，最新民調顯示侯康配回到第二名，和民進黨的賴蕭配已在誤差範圍內。趙少康表示，「藍軍的氣回來了」，這股氣必須延續下去。

侯康配成軍，鞏固藍軍基本盤，但大選要贏，還要持續拓展中間選民、爭取年輕選民，趙少康說，只要學校、社團邀請，他就會去。趙也強調，「我從來不是深藍」，他擔任立委訪美時，民主黨議員介紹他是「國民黨的自由派」，以前的老委員還嗆過他：「黃泉路上有老趙，不要以為我們會先死。」

藍白合破局後，還可能合作嗎？趙少康說，雖然總統沒有合，但將來中央政府還是能合，優秀人才仍可合作，不必撕破臉。

談到1994年競選台北市長，與民進黨陳水扁、國民黨黃大洲三強競逐，趙少康說，三腳督決鬥時，對手想的都一樣，民進黨當初知道只要把趙少康、黃大洲打平就贏了，就怕兩人實力懸殊，這次自然也是。

趙少康坦言，這場選戰要完全棄保乾淨不可能，但也喊話「大家還是可以合作的」。

趙少康 國民黨 民進黨

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