法部1個月提不出報告 鄭文燦告開房片 警：無法判真偽

臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)

針對先前流出疑似行政院副院長鄭文燦開房間影片，國民黨 立委王鴻薇與新北市板橋區立委參選人林國春要求法務部調查，但法務部超過1個月提不出報告。林國春昨天表示，他將自費送交民間鑑定影片真偽，讓真相大白。鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，已請律師提出告訴。

臉書粉絲專頁「Next逆襲」上月24日上傳影片，貼文稱「這又是？」當天又張貼照片，貼文指「又來新聞了」，影像中一名男子與一名女子同行「開房間」及在汽車旁擁抱，其中男子被網友影射是鄭文燦。鄭文燦委託律師上月25日向台北市中正一警分局報案，對版主提告妨害名譽，分局隔天報請台北地檢署指揮偵辦，當月27日將一段影片、4張照片檔案送刑事局數位鑑識，警方數位鑑識結果為「無法判斷深偽（深度偽造，圖像合成的技術應用）可能」。

據了解，刑事局使用兩套深偽技術（Deepfake）鑑識軟體，一套檢測 有深偽可能、一套檢測沒有深偽，官警研判影片及照片畫質過低，產生不一致的檢測結果。

王鴻薇說，調查局長王俊力上周說兩周內可辨識影片，明明可以還鄭文燦清白，為何一個月仍無聲無息，可能影片就是真的，才不敢提出。

王鴻薇指出，這些影片10月26日已遞交相關證據，要求法務部調查，一周內提出報告，至今近1個月時間，仍未提供給立法院司法法制委員會有無偽造的任何訊息。鄭文燦身為行政院副院長，涉及不倫桃色爭議，嚴重影響國家形象，這件事非同小可，難道是結果不能公開？如果監視影片有偽造剪接，政府應該早就公布，不會拖拖拉拉。

林國春說，據他過去刑事鑑定經驗與專業，不同影片驗證真偽，雖然有技術難度的差異，但是以鄭文燦影片長度，驗1個月還沒有報告，相當荒謬，尤其他第一時間就說可幫送美國鑑定，如果當時送去，現在早有結果，要法務部說明有沒有政治考量。

林國春表示，他之前開記者會公開鄭文燦接受組頭招待，前往澳門 桃色行，有證人筆錄指證歷歷，鄭文燦第一時間駁斥，說2011年只去一次澳門，而且是跟老婆去，要告林國春，但是事發至今鄭文燦完全不敢提告，也被抓到鄭文燦在2011年被法院認證去澳門酒店，同行的有陸委會副主委梁文傑等人，人證物證俱在，鄭文燦就是心虛，不然律師，證物都準備好了，歡迎提告。

林國春說，如果法務部拖著不做，那他自己做。會將鄭文燦4部影片，3張照片，送交給民間鑑定公司，進行真偽鑑定，也會提供給鄭文燦與相關單位資料，讓案件盡早破案

鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，強調已請律師提出告訴。

針對林國春記者會，鄭文燦辦公室表示，關於網路流傳的影像，鄭文燦多次公開聲明影中人不是他本人，委請律師提告，由司法機關查明影片來源、還原真相。

鄭文燦辦公室指出，鄭文燦與太太2011年至澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有林國春任意指控的情節，批評林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，鄭文燦已請律師提出告訴，遏止造謠。