法部1個月提不出報告 鄭文燦告開房片 警：無法判真偽
針對先前流出疑似行政院副院長鄭文燦開房間影片，國民黨立委王鴻薇與新北市板橋區立委參選人林國春要求法務部調查，但法務部超過1個月提不出報告。林國春昨天表示，他將自費送交民間鑑定影片真偽，讓真相大白。鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，已請律師提出告訴。
臉書粉絲專頁「Next逆襲」上月24日上傳影片，貼文稱「這又是？」當天又張貼照片，貼文指「又來新聞了」，影像中一名男子與一名女子同行「開房間」及在汽車旁擁抱，其中男子被網友影射是鄭文燦。鄭文燦委託律師上月25日向台北市中正一警分局報案，對版主提告妨害名譽，分局隔天報請台北地檢署指揮偵辦，當月27日將一段影片、4張照片檔案送刑事局數位鑑識，警方數位鑑識結果為「無法判斷深偽（深度偽造，圖像合成的技術應用）可能」。
據了解，刑事局使用兩套深偽技術（Deepfake）鑑識軟體，一套檢測有深偽可能、一套檢測沒有深偽，官警研判影片及照片畫質過低，產生不一致的檢測結果。
王鴻薇說，調查局長王俊力上周說兩周內可辨識影片，明明可以還鄭文燦清白，為何一個月仍無聲無息，可能影片就是真的，才不敢提出。
王鴻薇指出，這些影片10月26日已遞交相關證據，要求法務部調查，一周內提出報告，至今近1個月時間，仍未提供給立法院司法法制委員會有無偽造的任何訊息。鄭文燦身為行政院副院長，涉及不倫桃色爭議，嚴重影響國家形象，這件事非同小可，難道是結果不能公開？如果監視影片有偽造剪接，政府應該早就公布，不會拖拖拉拉。
林國春說，據他過去刑事鑑定經驗與專業，不同影片驗證真偽，雖然有技術難度的差異，但是以鄭文燦影片長度，驗1個月還沒有報告，相當荒謬，尤其他第一時間就說可幫送美國鑑定，如果當時送去，現在早有結果，要法務部說明有沒有政治考量。
林國春表示，他之前開記者會公開鄭文燦接受組頭招待，前往澳門桃色行，有證人筆錄指證歷歷，鄭文燦第一時間駁斥，說2011年只去一次澳門，而且是跟老婆去，要告林國春，但是事發至今鄭文燦完全不敢提告，也被抓到鄭文燦在2011年被法院認證去澳門酒店，同行的有陸委會副主委梁文傑等人，人證物證俱在，鄭文燦就是心虛，不然律師，證物都準備好了，歡迎提告。
林國春說，如果法務部拖著不做，那他自己做。會將鄭文燦4部影片，3張照片，送交給民間鑑定公司，進行真偽鑑定，也會提供給鄭文燦與相關單位資料，讓案件盡早破案
鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，強調已請律師提出告訴。
針對林國春記者會，鄭文燦辦公室表示，關於網路流傳的影像，鄭文燦多次公開聲明影中人不是他本人，委請律師提告，由司法機關查明影片來源、還原真相。
鄭文燦辦公室指出，鄭文燦與太太2011年至澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有林國春任意指控的情節，批評林國春為了選舉，任意抹黑栽贓，卻從未提出有效證據，鄭文燦已請律師提出告訴，遏止造謠。
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