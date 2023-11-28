白再傳退黨 彰縣議會民眾黨團恐解散

民眾黨台中市立委參選人蔡壁如（左三）27日出席國民黨記者會，與國民黨立委參選人林家興（右）、羅廷瑋（左二）、李明璇（右二）同台。(記者胡經周／攝影)

藍白總統整合破局，民眾黨爆發退黨危機？彰化縣議會民眾黨團副總召集人、縣議員陳重嘉發文縣黨部和議會表明退黨，才成立一個月的縣議會民眾黨團恐將解散，縣黨部主委張雪如昨表示尊重、會持續溝通。至於民眾黨台中市立委參選人蔡壁如，昨前往國民黨 中央黨部出席記者會，她坦言「沒向黨中央報備」；不過，民眾黨台中市黨部主委江和樹認為外界「想太多了」，他認同這樣做。

曾代表民眾黨參選基隆市議員的徐佑昇日前開出第一槍，宣布退黨，理由為不滿黃珊珊「球員兼裁判」把自己列在不分區第一名、立委吳欣盈倉促出任柯文哲 副手搭檔等。

就在23日藍白兩方君悅飯店會談破局次日，彰化縣議員陳重嘉也向縣議會與民眾黨部提出書面退黨聲明，表明即日起退出民眾黨。陳重嘉是前立委夫婦陳朝容與游月霞的兒子，陳重嘉昨不願受訪，但縣議會和黨部證實已收到退黨公文。

此外，台中立委第一選區被視為藍白合示範區，蔡壁如昨天表示，總統層級就是兄弟登山、各自努力，台中海線立委競選總部預計12月3日成立，她已邀請民眾黨總統參選人柯文哲與台中市長盧秀燕參加，盧秀燕也答應會來。

蔡壁如說，出席國民黨記者會前未向民眾黨報備，這是基於支持台中區域立委的立場。柯文哲則說，自己事前並不知情，但就算沒有「藍白合」，還是要有「藍白和」。

針對國民黨主席朱立倫下令禁止柯文哲幫藍營立委參選人站台，柯文哲昨天表示，如果國民黨採取完全堅壁清野，民進黨 很可能在立法院單獨過半；合作有各種層面，會有長期跟短期利益，「他們還是要想清楚。」