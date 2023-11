民眾黨副總統參選人吳欣盈(中)27日現身立法院。(記者林伯東/攝影)

民眾黨副總統參選人吳欣盈上周登記參選後,昨首度公開露面,對於財團千金的背景引發討論,她受訪時用中英文說「不要用錢衡量我的愛國心」(Don't use money to measure my patriotism.),她關注的公共事務領域及台灣議題都不會改變。

民眾黨總統參選人柯文哲 接受廣播專訪也表示,人沒辦法選擇父母,應該要看吳欣盈後來做了哪些事,但民眾黨沒有拿過郭台銘 的錢,「我們真的是窮人黨」,至少中央黨部、競選總部都沒有,「以後我不敢講,但到現在為止都沒有」;他也可保證到現在為止沒有拿過吳欣盈家的錢。

吳欣盈昨現身立法院被媒體堵訪,她說民眾黨不分區立委的工作,是柯文哲三年前給的機會,當柯要求她,她當然全力以赴,立法院下個月20日才停會,目前立委工作還是非常重要,選舉行程會配合柯文哲的行程。