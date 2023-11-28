柯爆有人2億美元買他當副手 侯：暗示性語言不妥當

民眾黨總統參選人柯文哲27日接受飛碟聯播網主持人尹乃菁專訪。(記者曾原信／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天接受廣播節目專訪，提及曾有人開價他當副手就給1億美元，後來甚至還喊價到2億美元；國民黨 總統參選人侯友宜 表示，他不知情，不過暗示性語言不太妥當。

柯文哲昨接受廣播節目「飛碟午餐尹乃菁時間」專訪，談及藍白協商過程中什麼奇怪招式都有，當中還包括放假消息。

柯文哲說，好幾個月前有人自稱是美國阿拉斯加州參議員助理到民眾黨中央黨部拜訪，聲稱美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）要打電話給柯，後來民眾黨致電AIT確認，證實就是一個局，「不一定是國民黨發動，但什麼國際騙子都有。」

柯文哲還說，當中還有開價，包括他當副手就給1億美元，後來甚至還喊價到2億美元，過程中這種熱心人士、國際騙子一大堆，以後還是直其道而行，做什麼事情正常就好。

談到侯友宜登記參選前的來電未接一事；他說，當時手機關靜音，後來才看到，但侯在君悅飯店會談念私人簡訊，「你都已經沒有信用了，誰敢接你電話」。

柯競辦發言人陳智菡也在臉書貼文說，藍白合是國民黨精心策畫的一場戲，目的是拖住柯文哲而不是真整合，侯公然念簡訊內容，對柯沒半點善意，也失去人民的尊重。

侯友宜對柯被開價2萬美元當副手一事表示不知情，但他認為暗示性語言不太妥當。而在國民黨籍立委參選人游淑慧的造勢場合指「不怕死的會贏，不要臉的會輸」，外界解讀不要臉是指柯文哲。侯友宜澄清，他是在說民進黨。

國民黨副總統參選人趙少康昨晚聽到柯被2億美元買當副手時，先問「誰啊」？後來想了一下笑出來，「大概猜到了」，反正不會是國民黨總統參選人侯友宜。

趙少康指出，他覺得用錢處理總是不好，選舉不應讓金錢介入，是要選賢與能，用金錢介入便失去意義；至於柯文哲能拒絕2億美元，也是對他表示肯定。

趙少康又說，「對啦，柯這樣講大概也猜到是誰了」。媒體追問，「是誰是誰？」趙少康露出微笑表示，讓柯自己講吧，柯都沒講，他怎麼好講。

但是趙少康提到，侯友宜希望藍白合是很真誠的，侯友宜在24日登記那天早上6點多都還打電話給柯文哲，直到10點50分，他還請侯友宜再打給柯文哲，侯也打了電話，自己是真心誠意希望藍白合，這樣就不用參選了。

趙少康表示，他認為國民黨沒設局啦，這說得有點嚴重了，君子絕交不出惡言，既然沒合成功，以後還有許多合作機會；譬如中央政府也能合作，立法院也能合作，內閣制也可以合作。