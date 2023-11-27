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趙少康曝太太得知參選反應 加碼爆：侯友宜更怕太太

記者屈彥辰／台北28日電
國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」，令國民黨士氣大振。趙少康(右)28日接受廣播專訪，自曝太太對他參選相當生氣，他還加碼爆料，侯友宜比他還怕太太，某次會面中，侯接到太太電話，非常緊張。(截自「千秋萬事」直播)
國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」，令國民黨士氣大振。趙少康(右)28日接受廣播專訪，自曝太太對他參選相當生氣，他還加碼爆料，侯友宜比他還怕太太，某次會面中，侯接到太太電話，非常緊張。(截自「千秋萬事」直播)

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康組成「侯康配」，令國民黨士氣大振。趙少康今早接受廣播專訪，自曝太太對他參選相當生氣，他還加碼爆料，侯友宜比他還怕太太，某次會面中，侯接到太太電話，非常緊張。

趙少康說，侯友宜約是11月23日才問的，侯不能先問，假如問了某個人，大體而言那個人一定會洩密，一旦講了，柯文哲就會想不是邀請組成侯柯配嗎，怎麼三心二意？侯友宜努力要藍白合，他希望合，之所以沒有推推拉拉，是因為沒有時間。侯友宜說明情況，侯很清楚他的想法、理念。戰鬥藍政見跟侯友宜的政見有些地方可以互相搭配，他跟侯講，侯去促進藍白合，他支持。

趙少康進一步說明，假如藍白合真的不行，他同意當副手，侯友宜向他說這樣就有底氣了，侯後來講話就有信心。時間點在藍白君悅會之前早一點點，侯直到11月24日早上6時多都還打給柯文哲，當天10時半再繼續打，柯不接。如果柯願意出來，他現在幫忙輔選、助選多好，所以他真的是臨危授命，年輕世代幾乎躺平，看了很心痛。

趙少康談到參選後的太太想法，他說，他出入都有維安人員，還要替他的太太派維安人員，他太太覺得煩死了，因她都搭公車，維安有維安的權責，無論如何都要跟，維安說不會影響她。有天突然講，維安人員可以不用跟著，後來才知道侯友宜太太也不要維安，是熟維安的張其強去跟維安協調，才讓他太太跟侯友宜太太都沒有維安人員。

關於太太是否會在選舉幫忙。趙少康苦笑，說太太已經很生氣了，原本規畫12月1日至5日要到泰國玩，旅行團不好訂，好不容易訂到，錢付了，機票也訂了，因他參選而無法同行，他太太後來找女同事同行。

趙少康透露，侯友宜也滿怕太太的，可能比他還怕。之前4、5月侯友宜可能要被提名，就約在台北市前市長郝龍斌的基金會，侯說在家都吃麵點，侯的太太是上海人，侯還說第一次吃飯是太太付的錢。當天談了2、3個鐘頭，侯友宜忽然很緊張說太太打電話來，一接起來，太太就大罵「下午怎麼找不到你」，侯說他都在開會，跟趙少康、郝龍斌在一起。他表示，當警察、憲兵的很多在外很凶悍，回到家很溫柔。

趙少康加碼說，他太太昨天又生氣，他昨天講晚上可能可以回家吃飯，但昨晚突然有個活動，那邊約好是8時，中間他吃了點東西，忘了說不回家吃飯，他一回到家說他吃完，太太罵為什麼不打個電話告知。

侯友宜 趙少康 國民黨

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