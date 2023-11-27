喊藍軍凝聚士氣「贏的機率超過一半」 趙少康不怕綠營攻擊：越打聲量越高

「我覺得藍軍的氣回來了」。國民黨副總統參選人趙少康今天接受聯合報專訪指出，其實現在民調還是慢慢往上爬就好，對手也相當拚，沒在睡覺的，一步一步來，最後再翻過來就好。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 副總統參選人趙少康 27日接受聯合報專訪指出，他覺得藍軍的氣回來了，現在民調 還是慢慢往上爬就好，對手相當拚，沒在睡覺的，一步一步來，最後再翻過來就好。

趙少康說，藍軍現在士氣高昂，他也沒有什麼了不起的，大家士氣高昂，是因為藍白合不合的過程太戲劇化，原本大家完全落到谷底，覺得沒希望，現在又凝聚了士氣，這中間的轉折，戲劇張力很強，他覺得這場選舉是有勝算有機會的，如果要問他，勝算是超過一半以上的。

台灣民意基金會民調顯示民眾黨支持率第一，趙少康表示，不能光看一個民調，民調只是反應，不能主導民意，如果發現民眾黨做不到，國民黨做得到，當然會希望民眾黨的票能靠過來，民眾能達到自己的目的，才最重要。

趙少康說，現在的國民黨雖然什麼都沒有了，但至少基礎還在，從26日高雄場子熱絡的程度看，藍白合本就不可能把政黨實力屏除在外，現在看民眾黨總統參選人柯文哲周六周日要去哪裡？像柯文哲說的，餓死的駱駝比馬大，這就是政黨實力，柯文哲的支持者，就是要下架民進黨。

面對民進黨近期頻繁攻擊，趙少康表示，選舉哪有怕被打的，越打他越好，他的聲量就會越高。