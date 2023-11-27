陳建仁赴花東為賴清德站台 挨批假視察、真輔選

民進黨黨政聯合出擊，行政院長陳建仁（中）26日赴花東，公務行程中穿插輔選，與總統參選人賴清德（右）及其他立委參選人同台高喊「凍蒜」。（記者徐白櫻／攝影）

總統大選登記後第一個周日，蔡英文總統及行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人分赴多個縣市為黨籍參選人輔選，其中，陳建仁在花東安排兩處視察，挨批假公務之名、行輔選之實，把執政團隊當競選團隊，大開民主倒車。對此，行政院發言人林子倫表示，院長相關行程安排皆循歷任政府首長往例辦理。

「他這樣也不是第一次」，國民黨 總統參選人侯友宜競選總部表示，10月底陳建仁出席國道三號金城交流道動土及國道一號汐止交流道增設南入匝道通車典禮，致詞都在為立委參選人做球；賴清德 提出陸生納健保政策，行政院馬上跟進。7月，行政院會通過囤房稅2.0方案，賴清德「呼應」提出居住政策，民進黨 根本無視行政中立。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，陳建仁在造勢活動間安插一個公務行程，搭的是公務車，讓大家覺得假視察、真輔選。民眾黨議員、台東前副議長陳宏宗也說，大家只知道院長到台東輔選，其他行程全不清楚，地方想針對鐵路雙軌化及花東快速道路等政策提供建言也沒機會，「院長下鄉只輔選不露臉，對台東人太不公平。」

民進黨總統參選人賴清德和副手蕭美琴首次輔選行程選在花蓮，6000多名支持者到場力挺，蕭致詞時忍不住哽咽；賴清德下午轉往台東出席競總成立造勢大會，5000名支持者揮舞旗幟、高喊「凍蒜」。

陳建仁昨抵達花蓮，先去賴蕭配及立委參選人張美慧造勢會場近兩小時，隨後視察花蓮文化創意產業園區；接著轉往台東，到台東森林公園和農民座談50分鐘，再為賴清德及立委參選人賴坤成輔選。

陳建仁在花東細數蔡政府政績，強調全民有感、全民受惠，「蔡總統準備要在國際上架台灣，有什麼道理要下架民進黨？我們要讓台灣愈來愈幸福。」蔡總統到彰化輔選時也表示，台灣沒有走錯路的空間，台灣的總統一定要穩健，對國際信守承諾，未來一定要穩，不能亂。

陳建仁挨批公器私用並非第一次。2018年8月，中南部豪雨成災，時任副總統的他帶著妻兒赴金門遊玩，不僅動用大批維安人力，還搭公務車，引發非議。