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台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

侯友宜：各往自己的路去拚 柯文哲：不放棄藍白「和」

記者鄭媁、侯俐安、張睿廷／台北27日電
國民黨總統、副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。（本報資料照片）
國民黨總統、副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。（本報資料照片）

藍白分道揚鑣，但國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，民眾黨總統參選人柯文哲提出對國家有利的政見，仍會納入他的政見，共同面對這場選戰。他說，柯文哲已說過「兄弟登山，各自努力」，大家各自往自己的路去拚。

國民黨副總統參選人趙少康表示，柯文哲不會當選，並喊話民眾黨支持者轉向支持國民黨。國民黨主席朱立倫則表示，「同仇敵愾、奮戰到底」。

藍白合破局，朱立倫下達動員令，嚴禁自家參選人讓柯文哲站台。朱立倫昨說，國民黨在藍白合過程中忍辱負重，期待到最後一秒鐘，真心喚不回任何合作與團結，他要求支持者「同仇敵愾、奮戰到底」，目標政黨輪替，下架民進黨，不讓賴清德當選，全黨一致目標就是要拚戰到底。

「藍白合」破局後首日，柯文哲無任何公開行程。趙少康昨嗆，這就是為何當初說要考慮政黨實力，國民黨在全台這麼多候選人，「柯文哲現在去哪裡辦活動呢？」趙少康也說，柯文哲有些政見不錯，不以人廢言，如青年政見、打貪腐、監督政府，都可以做；但柯當選機率很低，「民調都可看出來，希望柯文哲的支持者轉而支持我們，才能下架民進黨」。

對於被譏無處辦活動，柯文哲昨受訪時表示，台灣可以去的地方還很多，因為藍白整合沒有成功，所以這幾天先給大家稍微沉澱一下，大家都停下來再思考，這個叫做心情的重新整理。

另外，柯文哲妻子陳佩琪昨天在臉書發文，指控國民黨就像恐怖情人，還有藍營大咖私下勸說，柯文哲擔任不分區立委就好。

柯文哲說，「這個事情都過去了，我想就不要再談了」；陳佩琪的發言，就是代表一個國民，與民眾黨無關，不過，既然「藍白合」沒有成功，但「藍白和」還是不要放棄，「和平的和，還是要留著」。

「侯康配」首場大型造勢活動，昨晚在台南登場，戰略採「打賴不理柯」。侯友宜說，回台南除讓支持者了解民進黨的貪汙腐敗，這段時間台南支持者非常悶，民進黨執政期間光電弊案、喝花酒、貪贓枉法、綠色發電都從台南開始，希望和支持者站在一起，政黨輪替。

此外，先前的藍白「君悅會」，侯友宜念出柯文哲傳來的簡訊，外傳是朱立倫建議。朱立倫昨受訪時未承認也未否認，僅表示，侯友宜當天是在取得柯文哲同意後完整念出簡訊，這是在受辱、被曲解、誤解之下，必須要做的澄清動作。

民進黨質疑「戰鬥藍」意圖讓台灣卸下防衛能力，讓中國大陸的手伸進來，「侯康配」是要遂行中國統一目標。侯友宜反批，不要老是到了選舉又用意識形態操弄選舉，「民進黨最會抹紅」。趙少康也說，民進黨每到選舉就抹紅別人，老狗玩不出新把戲，國民黨絕不是親中政黨，是希望兩岸和平，因為兩岸不和平，什麼都不用講了。

柯文哲 國民黨 民進黨

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