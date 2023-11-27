中時新民調：侯康配急起直追 僅落後賴蕭配0.1個百分點

國民黨總統、副總統候選人侯友宜（左）、趙少康（右）。（本報資料照片）

據媒體中時最新民調 顯示，國民黨 「侯康配」在藍白合破局後，民調急起直追，以28.2%支持率落後給「賴蕭配」的28.3%，「柯盈配」則位居老三，支持率為24.3%。值得關注的是「侯康配」與「賴蕭配」僅差0.1%，幾乎已經打平。

民調訪問民眾大選是否出門投票 ？其中84.2％民眾表示會去投票，12.2％表示不會，不表態者為3.6%。

至於支持哪組正副總統參選人？其中有28.3％選民支持「賴蕭配」，28.2％挺「侯康配」，24.3％支持「柯盈配」，8.8％選民尚未決定，10.1％沒有反應，皆不支持與說會投廢票有0.3%。

不過，「柯盈配」在39歲以下選民擁過半支持度，但60歲以上不到10％；「侯康配」在「20至29歲」、「30至39歲」支持度均不到2成，在40歲以上大獲全勝；「賴蕭配」在30歲至49歲支持度最差，僅2成選民支持，其餘年齡層約維持3成。

另外，擁有大學學歷者，約4成力挺「柯盈配」，明顯勝過「侯康配」17.2個百分點、「賴蕭配」16.1個百分點；研究所以上有38.3％偏好「侯康配」，分別贏另外2組10個百分點以上。

從交叉分析來看，「侯康配」最受女性支持，以32.3％大勝「賴蕭配」7.6％，「柯盈配」則為19.4％；男性則有32.2％支持「賴蕭配」，勝「柯盈配」的29.6％、「侯康配」23.8％最低。

外界關心的在政黨傾向支持度，侯友宜找上趙少康組成「侯康配」後，獲得許多深藍力挺，獲83.3％泛藍支持，「賴蕭配」也有85％泛綠力挺，「柯盈配」擁83.8％民眾黨支持。至於中立選民部分，「柯盈配」以24.5％領先「賴蕭配」的15.9％及「侯康配」的12.9％。

若從地區來分析，「賴蕭配」在雲嘉南、高屏區領先，支持率約4成；「侯康配」在北北基、中彰投、宜花東離島擁有優勢，「柯盈配」在桃竹苗獲得30.7％支持度，勝過「侯康配」0.7個百分點。

這次民調採市內電話及行動電話雙底冊調查，市話採末2碼、行動電話採末5碼隨機抽樣，訪問1,071位年滿20歲的台灣民眾，調查結果經加權處理，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3％。調查經費與執行來自中時新聞網。