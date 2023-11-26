台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會今天公布總統選情即時民調。31.9%民眾支持民眾黨總統參選人柯文哲 ，29.2%支持民進黨總統參選人賴清德 ，23.6%支持國民黨總統參選人侯友宜 ，14.4%尚未決定，1%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，20歲以上台灣人中，三成二支持柯文哲，二成九支持賴清德，二成四支持侯友宜，一成五未決定。柯文哲躍居第一，領先居第二的賴清德2.7個百分點，領先居第三的侯友宜8.3個百分點。這項發現傳達了一個清楚且重大的訊息，那就是2024年總統選情，已發生重大結構變化，台灣第四次政黨輪替可能首次具體浮現。

➤➤➤鏡新聞新民調：賴蕭配支持度30.5%領先 僅贏侯康配1.8個百分點

游盈隆表示，和10月相比，賴清德、柯文哲、侯友宜三人競爭態勢，出現戲劇性變化。柯文哲大幅上揚6.3個百分點，一舉超越賴清德。賴清德微幅下滑0.5個百分點，侯友宜小幅提升2.5個百分點。這是一個全新局面，當大選只剩不到50天，後續政黨與選舉競爭必然全面緊繃，選戰攻防將空前激烈。從各種跡象看，台灣總統選舉結果將充滿高度不確定，很可能是歷次總統選舉最難捉摸的一次，鹿死誰手，不到最後，難見分曉。

游盈隆指出，如果根據純市話調查，有以下發現。賴清德以29.9%仍居第 一，柯文哲29.4%緊追在後，侯友宜 24.4%位居第三，未決定16.4%，不知道、拒答0.8%。即便是純市話調查，也可清楚看見總統選情出現重大變化。賴清德只領先柯文哲0.5個百分點，柯文哲領先侯友宜5個百分點。 由於純市話樣本數有755 人，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.57個百分點。

游盈隆說，從政黨支持傾向看，民進黨支持者，八成七挺賴清德，5.1%挺柯文哲，1.4%挺侯友宜。國民黨支持者，七成四挺侯友宜，一成四挺柯文哲，4%挺賴清德。民眾黨支持者，八成六挺柯文哲，6.5%挺侯友宜，2.3%挺賴清德；中間選民中，二成挺柯文哲，一成七挺賴清德，一成四挺侯友宜。

這次調查由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間2023年11月19日至21日。對象以全國為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話占70%，手機占30%。有效樣本1076人，市話 755人，手機321人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99 個百分點。依台灣內政部最新人口統計資料進 行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是台灣民意基金會。