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台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

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鏡新聞新民調：賴蕭配支持度30.5%領先 僅贏侯康配1.8個百分點

記者丘采薇／台北即時報導
「鏡新聞」27日發布最新民調。（圖：鏡新聞提供）
「鏡新聞」27日發布最新民調。（圖：鏡新聞提供）

鏡新聞今天發布最新民調，民進黨賴蕭配支持度以30.5%居冠，國民黨侯康配以28.7%居次，民眾黨柯盈配以22.1%落居第三，尚未決定有13.9%。

鏡新聞指出，賴蕭配雖領先侯康配，差距僅1.8%，侯柯出現交叉，侯康配以6.6%的差距超車柯盈配。藍白破局，藍營支持者棄白回流，交叉分析發現，國民黨支持者有82.6%會投侯康配、只有5.4%會投柯盈配。在藍白破局後，柯文哲是否被邊緣化，選戰走向回歸傳統的藍綠對決值得持續觀察。

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調查顯示，賴蕭配在男性支持者，以31%獲得領先、柯盈配27.8%居次、侯趙配26.1%第三。女性支持者，侯康配以31.2%支持度領先、賴蕭配有30.1%、柯盈配僅16.6%。

在支持者年齡方面，經交叉分析，賴清德在45歲至69歲的支持度，落後侯友宜，50歲至59歲落後侯超過10%。侯康配在藍營群眾的支持度持續回流，對比10月底調查，確認搭配趙少康後，讓國民黨選民對侯友宜的支持度從64.4%上升到侯趙配的82.6%。柯盈配在20歲至44歲支持者，維持領先，50歲以上，年齡愈長愈崩盤的現象，甚至出現僅剩個位數的支持率。

調查顯示，認為蕭美琴對賴清德選情有幫助，高達63.8%最高，僅16.8%認為沒幫助。認為趙少康有幫助者，有48.7%，沒幫助者32.5%。另認為吳欣盈沒有幫助47.0%近五成，超過有幫助29.8%。

鏡新聞委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，2023年11月24日至11月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話542人，手機542人，共1084人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依台灣內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權，母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。

國民黨 賴清德 侯友宜 台灣選舉

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