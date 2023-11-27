我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

柯文哲說被設局 林濁水：一旦豁出去 渾話謊話肆無忌憚

記者楊德宜／台北27日電
民眾黨總統參選人柯文哲26日出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇。（記者林伯東／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲26日出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇。（記者林伯東／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講」論壇，指他被國民黨設局等語。對此，前立委林濁水今天在臉書表示，最大騙局是「郭柯連手騙侯單騎到飯店赴會，幸好馬朱跟了去，才破局」。

林濁水點出柯文哲在「眾青開講」提出的5個論點，他說，「一旦豁出去，渾話、謊話竟可以這樣肆無忌憚」。

針對柯文哲說「在野的部分目前還是柯吳配的看好度最高」。林濁水表示，事實上那是舊民調，新民調柯已經淪落到20%支持度保衛戰了。要搬舊的，何不說民眾滿意度長期度遠勝蔡賴？

第二，柯文哲指「不是沒有地方辦活動，可以去的地方很多，只是希望大家沉澱一下，而且不很贊成那種花大錢的動員，民眾黨沒想過這樣」。林濁水說，事實上不但想過，而且登上像立委參選人顏寬恒等藍小雞的動員講台早安排了一堆，現在全都臨時通知拒絕了。

第三，柯文哲說，「只是一直騙我進去他設的局」。林濁水表示，事實上最大騙局，正是郭柯連手騙侯單騎到飯店赴會，幸好馬朱跟了去才破局。第四，柯文哲說最重要的教訓就是「除非幕僚看過」，否則主帥不能自己簽字。對此，林濁水說，事實上，6項協議是柯文哲競辦發言人陳智涵看過，「叫他不要簽，他硬要簽的」。

第五，柯文哲說，除非一開始就打算全讓國民黨，否則統計誤差範圍要寫清楚。林濁水表示，事實上，樣本多幾個、少幾個，誤差範圍就不一様，要「寫清楚」根本睜眼說瞎話。

林濁水表示，這些渾話、謊話，在短短的「眾青開講」中都只是一部份而已。「其渾話謊話量產能力真是舉世無雙，不愧157！太恐怖了！」

民眾黨總統參選人柯文哲（前排中）26日出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，...
民眾黨總統參選人柯文哲（前排中）26日出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，與青年朋友進行近距離對談。（記者林伯東／攝影）

柯文哲 民調 國民黨

上一則

男曾多次路倒 半夜坐斑馬線 3分鐘後被撞死

下一則

郭正亮曝藍白破局真正原因 「柯文哲可能有點後悔了」

延伸閱讀

指台北男人上酒店是為Business 柯文哲：周末回家假裝好男人

指台北男人上酒店是為Business 柯文哲：周末回家假裝好男人
坦言藍白合破局「有犯錯」 柯文哲：國民黨一直騙我

坦言藍白合破局「有犯錯」 柯文哲：國民黨一直騙我
民調震掉7、8個百分點 他預言柯文哲若落選最壞下場

民調震掉7、8個百分點 他預言柯文哲若落選最壞下場
談個資隱私 柯文哲：男人上酒店是為公事 不是為娛樂

談個資隱私 柯文哲：男人上酒店是為公事 不是為娛樂

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
民眾黨總統參選人柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

2023-11-26 22:42
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」