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台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

「侯康配」追平「賴蕭配」 最新民調僅差0.1個百分點

台灣新聞組／台北27日電
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右二）成立台南市競選總部，晚間與立委參選人合體造勢，國民黨主席朱立倫（左）助講，火力全開。（記者劉學聖／攝影）
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右二）成立台南市競選總部，晚間與立委參選人合體造勢，國民黨主席朱立倫（左）助講，火力全開。（記者劉學聖／攝影）

藍白合破局，2024總統大選三腳督爭底定，根據「中時新聞網」最新民調，「賴蕭配」28.3%獲第一，國民黨「侯康配」回升至28.2%奪第二，僅落後「賴蕭配」0.1個百分點，民眾黨「柯盈配」24.3%排老三。另外在政黨支持度，國民黨31.9%居冠，領先民進黨24.7%、民眾黨19.5%。

根據「中時新聞網」24至25日最新民調，以年齡分析，「柯盈配」在39歲以下選民中擁有過半支持度，但60歲以上支持度不到10%；「侯康配」在「20至29歲」、「30至39歲」的支持度在三組參選人中最弱，均不到兩成，卻在40歲以上大獲全勝，至少都贏逾5個百分點；「賴蕭配」在30歲至49歲青壯年支持度最差，僅有兩成選民表態支持，其餘年齡層皆維持三成。

在選民政黨傾向上，「侯康配」獲83.3%泛藍選民支持，「賴蕭配」有85%泛綠力挺，「柯盈配」則擁83.8%民眾黨支持，顯示藍綠白支持者各自歸隊。

調查也發現，當被問及會投給哪個政黨的立委時，32.1%民眾支持國民黨籍立委，22.4%力挺民進黨籍立委、10.1%青睞民眾黨籍立委。

不分區立委的政黨票也呈現相同趨勢，有31.9%支持國民黨、24.7%力挺民進黨、19.5%投給民眾黨，藍綠差7.2個百分點。

國民黨 民進黨 民調

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