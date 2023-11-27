新聞評論／藍白若是「爭第二」 無助政黨輪替

藍白郭三方會談最終失敗。（記者杜建重／攝影）

藍白合破局後，總統選戰形成三足鼎立。雖然對六成期盼政黨輪替的主流選民來說，藍白不合殊為遺憾，然這也意謂總統、立委選戰已進入全新階段。要繼續推動政黨輪替，捍衛民主憲政，維護台海和平，藍白任務更形艱鉅，兩黨該競爭的地方競爭，但可合作的地方仍應合作。

雖然總統選舉，國民黨 、民眾黨各走自己的路，但兩黨必須認清，最大對手不是白或藍，而是民進黨 以及結合黨政資源的「綠色國家機器」。如果藍白把對方當成主要對手廝殺，只會徒耗戰力，讓民進黨漁翁得利。

客觀來看，政黨輪替仍可能在三種情境下達成：一是壓低賴蕭配得票率，讓侯康配或柯盈配勝出；只是在現有選民結構下，要打破綠藍白的天花板和地板還有很大努力空間。二是集中非綠選票，也就是產生棄保效應，選票集中侯康配或柯盈配；不過藍白基本盤選票很難徹底轉移，只能寄望精準操盤與明智選民。三是賴蕭配勉強獲勝，立委卻慘敗，且國民黨席次過半，或藍白聯合過半，民進黨被迫釋出組閣權；但閣揆任命無須立院同意，民進黨不會放棄，然在野陣營仍有較大能量制止獨裁濫權。

無論上述三種情境是否可能，可斷言都不會在藍白自相殘殺下發生。一旦藍白惡性競爭，就只會令民眾感到厭惡。如此，不僅侯康配、柯盈配都只是「爭第二」，立委選情亦將受累，無助於促成政黨輪替，並且限縮選後合作機會。

藍白談判期間累積不少負面情緒，這些都可能在選戰中爆發。因此兩黨應該自我節制，禁絕「藍白鬥」。唯有如此，政黨輪替的目標才有可能達成。