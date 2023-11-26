我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近千挺巴人士示威封鎖曼哈頓大橋 華埠交通塞爆

傳哈瑪斯願延長停火2至4天 估多放20至40名人質

朱立倫認侯友宜受委屈 讚侯腳踏實地

記者鄭惠仁、李文德／台南即時報導
國民黨主席朱立倫（前）為國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康在登記後首場造勢站台。（記者劉學聖／攝影）
國民黨主席朱立倫（前）為國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康在登記後首場造勢站台。（記者劉學聖／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康在登記後首場造勢，從民進黨總統參選人賴清德的台南本命區出發，現場宣布湧入破3萬人。國民黨主席朱立倫說，相信支持者都看到在這半年，侯友宜在最大委屈之下，侯仍實實在在腳踏實地，「不會說543，好好做事情」，我們就是需要這樣的總統。

朱立倫說，在國民黨最困難、受到最大侮辱，這半年侯友宜受盡委屈之下，看到台南鄉親都願意站出來，為兩岸和平、為小孩、為公平正義，力挺侯友宜。

朱立倫指出，侯友宜、趙少康搭檔代表「好兆頭」，要給全台灣都好康，最大好康就是安定、安居樂業、能好好過日子，我們這一代都不希望小孩上戰場，侯康就是要為大家拚好日子，民進黨已經當8年了，如果再繼續，下一代要怎辦？沒安定，大家無法過好日子，這段日子，感受到侯友宜實實在在、腳踏實地，「不會說543，一張嘴猴蕊蕊（台語，指亂說）」我們就是需要這樣總統，讓社會安定、全民安心、兩岸安全，大家過好日子。

朱立倫也說，這次不分區立委還提名韓國瑜、謝龍介等戰將一起打拚，國民黨名單有讚嗎、強嗎、專業嗎？民進黨的不分區立委名單剛好相反，讓人搖頭了，全部都是派系、是分配，「全國不分區這票，一定要支持國民黨」。

朱立倫喊話，第1場造勢就在最困難、最「綠」的台南，但對侯友宜、趙少康跟所有立委參選人充滿信心，要做伙打拚，「勝利成功一定是我們的」。

侯友宜 國民黨 民進黨

上一則

民眾黨支持度超越藍綠2大黨 他4觀察潑冷水：看看就好

下一則

「當初多人喊棄蔣保黃」朱立倫提蔣萬安籲藍軍團結

延伸閱讀

民調震掉7、8個百分點 他預言柯文哲若落選最壞下場

民調震掉7、8個百分點 他預言柯文哲若落選最壞下場
猛批民進黨執政一塌糊塗 趙少康：為台灣更好政黨輪替

猛批民進黨執政一塌糊塗 趙少康：為台灣更好政黨輪替
賴稱當選為台灣帶來和平 侯、康嗆：天下最大笑話

賴稱當選為台灣帶來和平 侯、康嗆：天下最大笑話
最新民調：賴蕭配領先 侯康只差2.3個百分點緊追

最新民調：賴蕭配領先 侯康只差2.3個百分點緊追

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
藍白郭三方會談23日在君悅飯店展開，國民黨總統參選人侯友宜唸出民眾黨總統參選人柯文哲(圖)傳給他的訊息時，柯文哲神情凝重。(記者杜建重／攝影)

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

2023-11-23 22:22
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

2023-11-25 21:03

超人氣

更多 >
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家
「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆
柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」