朱立倫認侯友宜受委屈 讚侯腳踏實地

國民黨主席朱立倫（前）為國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康在登記後首場造勢站台。（記者劉學聖／攝影）

國民黨 總統參選人侯友宜 、副總統參選人趙少康在登記後首場造勢，從民進黨 總統參選人賴清德的台南本命區出發，現場宣布湧入破3萬人。國民黨主席朱立倫說，相信支持者都看到在這半年，侯友宜在最大委屈之下，侯仍實實在在腳踏實地，「不會說543，好好做事情」，我們就是需要這樣的總統。

朱立倫說，在國民黨最困難、受到最大侮辱，這半年侯友宜受盡委屈之下，看到台南鄉親都願意站出來，為兩岸和平、為小孩、為公平正義，力挺侯友宜。

朱立倫指出，侯友宜、趙少康搭檔代表「好兆頭」，要給全台灣都好康，最大好康就是安定、安居樂業、能好好過日子，我們這一代都不希望小孩上戰場，侯康就是要為大家拚好日子，民進黨已經當8年了，如果再繼續，下一代要怎辦？沒安定，大家無法過好日子，這段日子，感受到侯友宜實實在在、腳踏實地，「不會說543，一張嘴猴蕊蕊（台語，指亂說）」我們就是需要這樣總統，讓社會安定、全民安心、兩岸安全，大家過好日子。

朱立倫也說，這次不分區立委還提名韓國瑜、謝龍介等戰將一起打拚，國民黨名單有讚嗎、強嗎、專業嗎？民進黨的不分區立委名單剛好相反，讓人搖頭了，全部都是派系、是分配，「全國不分區這票，一定要支持國民黨」。

朱立倫喊話，第1場造勢就在最困難、最「綠」的台南，但對侯友宜、趙少康跟所有立委參選人充滿信心，要做伙打拚，「勝利成功一定是我們的」。