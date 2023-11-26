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未辭中廣董事長遭疑「政媒兩棲」 趙少康：賴清德真的怕我

台灣新聞組／桃園26日電
總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜（前左2）攜手副手趙少康（前右2）登記參選，對於綠營問趙未辭中廣董事長怎麼看，侯回應，一切依法行政。（記者翁唯真／攝影）
總統大選藍白最終不合，國民黨總統參選人侯友宜（前左2）攜手副手趙少康（前右2）登記參選，對於綠營問趙未辭中廣董事長怎麼看，侯回應，一切依法行政。（記者翁唯真／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜前天攜手副手趙少康完成登記，對手民進黨總統參選人賴清德問侯，能不能接受趙未請辭中廣董事長職務。侯25日受訪回應，一切依法辦理，反觀NCC這幾年在賴執政期間，哪些電視台該下架都是他們說了算。趙也說，「可以看出，賴清德真的怕我」。NCC副主委暨發言人翁柏宗25日指出，「此部分尚待NCC委員會認定是否違反黨政軍條款。」

侯友宜昨和趙少康至桃園平鎮出席與立委呂玉玲聯合競選總部成立表示，一切皆依法辦理。侯友宜反問「賴這幾年執政，NCC都聽賴的，順他者昌逆他者亡，完全控制言論，哪個電視台該上架下架都是賴說的算，這樣做人民如何接受？」

趙表示，中廣董事長不是什麼偉大的職位，廣電法規定的很清楚。他現在是參選人所有節目都停了，而且還向中廣請假，已經超過法律，廣電法並無規定他要請假。

趙並反問賴清德不依法行政嗎？為何問侯總統參選人，那為什麼不去問NCC賴需不需要辭職，如果NCC說賴要辭職要講為什麼。也有媒體去問NCC，也說不必請辭。

趙強調，自己已經不干涉任何中廣業務，也不主持節目，卻被說政媒雙棲。反嗆民進黨經費都補助給綠色媒體，「根本是政媒串通勾結，民進黨不檢討還好意思講」。

趙說，NCC這幾年做盡不公不義，把中天52台沒收，愛給誰執照就給誰執照，不給誰就拿走，賴不檢討這個來檢討他，不是太好笑了嗎？「也可以看出，賴清德真的怕我」，趙說，最近幾個即時民調也顯示，國民黨已經超越他，相信很快能看出結果，喊話賴清德「不要怕啦！」

賴清德 侯友宜 民進黨

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