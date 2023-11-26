我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

侯康戰略採「打賴不理柯」趙少康嗆柯：不知去哪辦活動

記者侯俐安／台北26日電
國民黨立委參選人李彥秀聯合競總26日上午成立，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康站台。(記者余承翰／攝影)
國民黨立委參選人李彥秀聯合競總26日上午成立，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康站台。(記者余承翰／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲昨天沒有任何公開行程，國民黨副總統參選人趙少康說，這就是為何當初在談藍白合時，要考慮政黨實力，國民黨在全台這麼多參選人，柯文哲現在去哪裡辦活動呢？大家看得出來柯當選機率很低，希望柯的支持者轉而支持我們，才能下架民進黨。

國民黨總統參選人侯友宜表示，柯文哲提出對國家有利的政見，仍會納入他的政見，共同面對這場選戰。柯文哲已說過兄弟登山各自努力，大家各自往自己的路去拚。

國民黨立委參選人李彥秀上午成立聯合競選總部，侯友宜、趙少康與國民黨主席朱立倫出席，其他國民黨人士包括台北市長蔣萬安、國民黨立委曾銘宗、國民黨智庫執行長柯志恩等。

柯文哲在臉書表達柯侯配才會贏，趙少康說，這就是為何藍白在談的時候，國民黨希望柯考慮到國民黨基層實力，你看柯文哲現在去哪裡辦活動呢？民眾黨提名的參選人不多，國民黨有這麼多參選人，如果藍白合，今天李彥秀的活動就可以來參加，這就是政黨實力。

趙少康表示，柯有些政策也不錯，不以人廢言，如青年政策、打貪腐、監督政府都可以做，但大家也看得出來他當選機率很低，民調都可看出來，希望柯文哲的支持者轉而支持我們，才能下架民進黨。

侯友宜、趙少康首場大型造勢活動，今晚在台南市舉行，侯康配戰略將採打賴不理柯。侯友宜表示，今晚行程早已規畫好，回台南除了讓支持者了解民進黨的貪汙腐敗，還有一個意義，那就是趙少康算半個台南人。

侯友宜說，這段時間台南支持者非常悶，民進黨執政期間光電弊案、喝花酒、貪贓枉法、綠色發電都從台南開始，侯趙一起回南部，希望和支持者站在一起，一起政黨輪替。

國民黨 柯文哲 趙少康

上一則

台灣渣男護理師院內狂劈10女導致4人墮胎？院長說話了

下一則

桃機今年可望轉虧為盈獲利10億 明年旅客量挑戰4000萬

延伸閱讀

侯康戰略採「打賴不理柯」 趙少康嗆柯：不知道怎活動

侯康戰略採「打賴不理柯」 趙少康嗆柯：不知道怎活動
柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」

柯文哲前幕僚點名黃珊珊 「只幹了砸藍白鍋這檔好事」
趙少康任副總統候選人違反廣電法？NCC：尚待認定

趙少康任副總統候選人違反廣電法？NCC：尚待認定
藍白合破局歸咎認知差異 柯文哲：國民黨只想當正的

藍白合破局歸咎認知差異 柯文哲：國民黨只想當正的

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點