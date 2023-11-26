侯康戰略採「打賴不理柯」趙少康嗆柯：不知去哪辦活動

國民黨立委參選人李彥秀聯合競總26日上午成立，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康站台。(記者余承翰／攝影)

民眾黨總統參選人柯文哲 昨天沒有任何公開行程，國民黨 副總統參選人趙少康 說，這就是為何當初在談藍白合時，要考慮政黨實力，國民黨在全台這麼多參選人，柯文哲現在去哪裡辦活動呢？大家看得出來柯當選機率很低，希望柯的支持者轉而支持我們，才能下架民進黨。

國民黨總統參選人侯友宜表示，柯文哲提出對國家有利的政見，仍會納入他的政見，共同面對這場選戰。柯文哲已說過兄弟登山各自努力，大家各自往自己的路去拚。

國民黨立委參選人李彥秀上午成立聯合競選總部，侯友宜、趙少康與國民黨主席朱立倫出席，其他國民黨人士包括台北市長蔣萬安、國民黨立委曾銘宗、國民黨智庫執行長柯志恩等。

柯文哲在臉書表達柯侯配才會贏，趙少康說，這就是為何藍白在談的時候，國民黨希望柯考慮到國民黨基層實力，你看柯文哲現在去哪裡辦活動呢？民眾黨提名的參選人不多，國民黨有這麼多參選人，如果藍白合，今天李彥秀的活動就可以來參加，這就是政黨實力。

趙少康表示，柯有些政策也不錯，不以人廢言，如青年政策、打貪腐、監督政府都可以做，但大家也看得出來他當選機率很低，民調都可看出來，希望柯文哲的支持者轉而支持我們，才能下架民進黨。

侯友宜、趙少康首場大型造勢活動，今晚在台南市舉行，侯康配戰略將採打賴不理柯。侯友宜表示，今晚行程早已規畫好，回台南除了讓支持者了解民進黨的貪汙腐敗，還有一個意義，那就是趙少康算半個台南人。

侯友宜說，這段時間台南支持者非常悶，民進黨執政期間光電弊案、喝花酒、貪贓枉法、綠色發電都從台南開始，侯趙一起回南部，希望和支持者站在一起，一起政黨輪替。