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台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

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台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

記者蔡晉宇／台北26日電
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)
「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。(本報資料照片)

總統大選登記截止，確定由三組總統參選人對戰。「ETtoday民調雲」25日公布最新民調指出，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，緊追在後的是國民黨「侯康配」，支持度為32.5%、僅差2.3個百分點。民眾黨的「柯盈配」排名第三。

民調指出，若只看賴、侯、柯三人的對比支持度，賴清德以34.9％位居領先，其次則是侯友宜27.3%、柯文哲26%。另外，調查結果也顯示，藍白合破局，認為柯文哲該負最大責任的比率高達41%。

該份民調於11月24日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1348份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

另據「美麗島電子報」最新公布的第77波民調顯示，民進黨參選人賴清德以31.4%支持度些微領先，國民黨參選人侯友宜以31.1%步步緊逼，兩人差距僅剩0.3個百分點，民眾黨參選人柯文哲則以25.2%列居第三。對此，前立委沈富雄直言，如今是既棄保又是藍綠對幹，只要把民眾黨打下去，國民黨就過了。

沈富雄24日在政論節目「TVBS戰情室」中舉例表示，「美麗島電子報」總統大選追蹤民調，從民調中期（約第33波）開始，侯友宜和柯文哲的民調開始呈現麻花狀的纏鬥，即使相加仍不及遙遙領先的賴清德，因此大家的普遍認為，「我們只有合，合了都還不一定會贏，一定非合不可」，沈富雄直言， 如今回頭看這是個錯誤的想法。

民調 柯文哲 賴清德

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