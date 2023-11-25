「我不做沒聲音副總統」趙少康：侯友宜敢邀我膽子很大

國民黨副總統參選人趙少康（中），登記後馬不停蹄出席多場造勢活動。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 副總統參選人趙少康 今天表示，他不會做沒有聲音的副總統，該講就要講，國民黨總統參選人侯友宜敢邀請他，膽子很大，心胸也很大。他們可以互補，他跑北北基桃，侯友宜跑中南部，會把藍軍找回來，集中藍軍選票。

趙少康今天參加「中華民國中央軍事院校校友總會」會員代表大會，他致詞時指出，去年地方選舉喊出「票投民進黨 ，青年上戰場」很有效，讓民進黨掉很多青年票，因此這次選舉民進黨總統參選人賴清德很緊張。明年選舉就是戰爭與和平的選擇，大家如果要和平、繁榮、政治清廉以及兩岸安定，選票就投給國民黨。

趙少康強調，他會把藍軍找回來，鞏固、集中藍軍選票，就是勝敗的關鍵，藍軍不要有其他想投的對象，唯有國民黨贏，台灣才有希望與前途，兩岸才會和平；民進黨執政下，兩岸隨時可能發生戰爭，把兩岸搞得很緊張，卻又騙大家兩岸不會打仗。

趙少康表示，如果「侯趙配」當選，要恢復特偵組，把貪官污吏抓出來，口罩、疫苗、雞蛋、潛艦採購案有沒有勾結貪污都要查清楚。他也批評，賴清德自稱為和平締造者、和平守護者，這是天底下最大的笑話，「台獨金孫」變成「和平守護者」，這怎麼可能。