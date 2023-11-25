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民調指過半民眾看好賴清德 侯友宜辦公室：用舊資料帶風向

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨正、副總統參選人侯友宜（前左）與趙少康（前右），昨上午到中央選舉委員會登記參選，登記後一同合影。(記者林伯東／攝影)
國民黨正、副總統參選人侯友宜（前左）與趙少康（前右），昨上午到中央選舉委員會登記參選，登記後一同合影。(記者林伯東／攝影)

針對台灣民意基金會游盈隆董事長今日發布的民調，有過半民眾看好民進黨賴清德當選。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，該民調訪問期間是11月19日至21日，而各政黨正副總統參選人直至11月24日才陸續完成登記，游盈隆卻拿舊資料來公布及評論新局勢，況且其民調數據還是「看好度」，而非支持度，顯有為特定候選人偷換概念並刻意帶風向之嫌。事實上，根據ETtoday的最新民調，「侯康配」支持度達32.5%，與「賴蕭配」在誤差範圍內。

黃子哲指出，台灣民意基金會此份民調訪問期間是11月19日至21日，期間藍白合議題尚未結束，而國民黨則是在24日才正式推出侯友宜與趙少康的「侯康配」。詭異的是，游盈隆竟把總統登記前的舊民調，刻意選擇在登記後發布，再依此夸夸大論，用的還是看好度而非支持度，這不僅像是「拿明朝的劍斬清朝的官」，也恐是故意魚目混珠，為特定候選人做大內宣來虛張聲勢。

根據「ETtoday民調雲」於正副總統候選人登記日所做的最新民調，國民黨提名的「侯康配」支持度32.5%，僅和民進黨「賴蕭配」的34.8%差2.3個百分點，但領先民眾黨「柯吳配」21.2%超過10個百分點。

黃子哲強調，只要是符合科學且公正的民調會尊重及參考，至於有目的性或策略性的民調，甚至藉此故意誤導的政治操作，只會斲傷自我的公信力與信譽。

台灣民意基金會游盈隆董事長今日發布民調，宣稱有過半民眾看好民進黨賴清德當選。(記...
台灣民意基金會游盈隆董事長今日發布民調，宣稱有過半民眾看好民進黨賴清德當選。(記者江婉儀／攝影)

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